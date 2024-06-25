https://ria.ru/20240625/ii-1955352603.html

OpenAI заблокирует доступ к своим инструментам ИИ в Китае

OpenAI заблокирует доступ к своим инструментам ИИ в Китае - РИА Новости, 25.06.2024

OpenAI заблокирует доступ к своим инструментам ИИ в Китае

Американская компания OpenAI, создатель ChatGPT, ужесточает меры блокировки доступа к своим инструментам через интерфейс прикладного программирования (API) для... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:06

2024-06-25T15:06

2024-06-25T15:12

в мире

китай

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ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Американская компания OpenAI, создатель ChatGPT, ужесточает меры блокировки доступа к своим инструментам через интерфейс прикладного программирования (API) для китайских разработчиков ИИ сервисов, сообщило китайское финансовое издание Securities Times. Как пишет издание, начиная с вечера понедельника многие китайские разработчики получили от компании OpenAI письмо с предупреждением. "Наши данные показывают, что ваша организация получает API-трафик из региона, который OpenAI в настоящее время не поддерживает", - говорится в письме, текст которого опубликовало издание. Компания также отметила, что "примет дополнительные меры для блокировки API-трафика из регионов, которые не входят в список поддерживаемых компанией стран и территорий, начиная с 9 июля". У китайских разработчиков нет прямого доступа к генеративным моделям OpenAI, однако, как пишет издание, многие китайские стартапы все же пользуются ими для создания собственных приложений с помощью API. Как рассказали изданию участники индустрии, именно такие компании больше всего пострадают от новых мер OpenAI. Тем не менее, собеседники издания отметили, что блокировка доступа к моделям OpenAI заставит китайских разработчиков искать альтернативу на отечественном рынке, что также будет способствовать ускорению разработок и исследований в этой сфере.

https://ria.ru/20240528/openai-1948934566.html

https://ria.ru/20240610/musk-1952076651.html

китай

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