https://ria.ru/20240625/ii-1955352603.html
OpenAI заблокирует доступ к своим инструментам ИИ в Китае
OpenAI заблокирует доступ к своим инструментам ИИ в Китае - РИА Новости, 25.06.2024
OpenAI заблокирует доступ к своим инструментам ИИ в Китае
Американская компания OpenAI, создатель ChatGPT, ужесточает меры блокировки доступа к своим инструментам через интерфейс прикладного программирования (API) для... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:06
2024-06-25T15:06
2024-06-25T15:12
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ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Американская компания OpenAI, создатель ChatGPT, ужесточает меры блокировки доступа к своим инструментам через интерфейс прикладного программирования (API) для китайских разработчиков ИИ сервисов, сообщило китайское финансовое издание Securities Times. Как пишет издание, начиная с вечера понедельника многие китайские разработчики получили от компании OpenAI письмо с предупреждением. "Наши данные показывают, что ваша организация получает API-трафик из региона, который OpenAI в настоящее время не поддерживает", - говорится в письме, текст которого опубликовало издание. Компания также отметила, что "примет дополнительные меры для блокировки API-трафика из регионов, которые не входят в список поддерживаемых компанией стран и территорий, начиная с 9 июля". У китайских разработчиков нет прямого доступа к генеративным моделям OpenAI, однако, как пишет издание, многие китайские стартапы все же пользуются ими для создания собственных приложений с помощью API. Как рассказали изданию участники индустрии, именно такие компании больше всего пострадают от новых мер OpenAI. Тем не менее, собеседники издания отметили, что блокировка доступа к моделям OpenAI заставит китайских разработчиков искать альтернативу на отечественном рынке, что также будет способствовать ускорению разработок и исследований в этой сфере.
https://ria.ru/20240528/openai-1948934566.html
https://ria.ru/20240610/musk-1952076651.html
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в мире, китай
OpenAI заблокирует доступ к своим инструментам ИИ в Китае
Securities Times: OpenAI заблокирует доступ к своим инструментам ИИ в Китае
ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости.
Американская компания
OpenAI, создатель ChatGPT, ужесточает меры блокировки доступа к своим инструментам через интерфейс прикладного программирования (API) для китайских разработчиков ИИ сервисов, сообщило китайское финансовое издание Securities Times.
Как пишет издание, начиная с вечера понедельника многие китайские разработчики получили от компании OpenAI письмо с предупреждением.
"Наши данные показывают, что ваша организация получает API-трафик из региона, который OpenAI в настоящее время не поддерживает", - говорится в письме, текст которого опубликовало издание.
Компания также отметила, что "примет дополнительные меры для блокировки API-трафика из регионов, которые не входят в список поддерживаемых компанией стран и территорий, начиная с 9 июля".
У китайских разработчиков нет прямого доступа к генеративным моделям OpenAI, однако, как пишет издание, многие китайские стартапы все же пользуются ими для создания собственных приложений с помощью API. Как рассказали изданию участники индустрии, именно такие компании больше всего пострадают от новых мер OpenAI.
Тем не менее, собеседники издания отметили, что блокировка доступа к моделям OpenAI заставит китайских разработчиков искать альтернативу на отечественном рынке, что также будет способствовать ускорению разработок и исследований в этой сфере.