Египет осудил захват гумпомощи, доставляемой в Рафах
Шукри: Египет осуждает захват доставляемой в Рафах гумпомощи на юге сектора Газа
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
КАИР, 25 июн - РИА Новости. Египет считает неприемлемым захват гуманитарной помощи, доставляемой в город Рафах на юге сектора Газа, заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри.
Согласно заявлению МИД Египта, во вторник Шукри провел телефонный разговор со старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрид Кааг.
"Министр Шукри выразил неприятие Египтом захвата некоторыми элементами гуманитарной помощи, доставляемой в палестинский Рафах, и отсутствия приверженности израильской стороны защищать ее и гарантировать ее поступление", - говорится в заявлении МИД Египта.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.