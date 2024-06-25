https://ria.ru/20240625/gumpomosch-1955379296.html

Египет осудил захват гумпомощи, доставляемой в Рафах

Египет осудил захват гумпомощи, доставляемой в Рафах - РИА Новости, 25.06.2024

Египет осудил захват гумпомощи, доставляемой в Рафах

Египет считает неприемлемым захват гуманитарной помощи, доставляемой в город Рафах на юге сектора Газа, заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:19

2024-06-25T16:19

2024-06-25T16:26

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египет

рафах (провинция)

израиль

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оон

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 25 июн - РИА Новости. Египет считает неприемлемым захват гуманитарной помощи, доставляемой в город Рафах на юге сектора Газа, заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри.Согласно заявлению МИД Египта, во вторник Шукри провел телефонный разговор со старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрид Кааг."Министр Шукри выразил неприятие Египтом захвата некоторыми элементами гуманитарной помощи, доставляемой в палестинский Рафах, и отсутствия приверженности израильской стороны защищать ее и гарантировать ее поступление", - говорится в заявлении МИД Египта.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240625/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240620/netanyakhu-1954388169.html

египет

рафах (провинция)

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в мире, египет, рафах (провинция), израиль, самех шукри, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году