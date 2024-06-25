Рейтинг@Mail.ru
Египет осудил захват гумпомощи, доставляемой в Рафах - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 25.06.2024 (обновлено: 16:26 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/gumpomosch-1955379296.html
Египет осудил захват гумпомощи, доставляемой в Рафах
Египет осудил захват гумпомощи, доставляемой в Рафах - РИА Новости, 25.06.2024
Египет осудил захват гумпомощи, доставляемой в Рафах
Египет считает неприемлемым захват гуманитарной помощи, доставляемой в город Рафах на юге сектора Газа, заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:19
2024-06-25T16:26
в мире
египет
рафах (провинция)
израиль
самех шукри
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
КАИР, 25 июн - РИА Новости. Египет считает неприемлемым захват гуманитарной помощи, доставляемой в город Рафах на юге сектора Газа, заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри.Согласно заявлению МИД Египта, во вторник Шукри провел телефонный разговор со старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрид Кааг."Министр Шукри выразил неприятие Египтом захвата некоторыми элементами гуманитарной помощи, доставляемой в палестинский Рафах, и отсутствия приверженности израильской стороны защищать ее и гарантировать ее поступление", - говорится в заявлении МИД Египта.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240625/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240620/netanyakhu-1954388169.html
египет
рафах (провинция)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, рафах (провинция), израиль, самех шукри, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Рафах (провинция), Израиль, Самех Шукри, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет осудил захват гумпомощи, доставляемой в Рафах

Шукри: Египет осуждает захват доставляемой в Рафах гумпомощи на юге сектора Газа

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 25 июн - РИА Новости. Египет считает неприемлемым захват гуманитарной помощи, доставляемой в город Рафах на юге сектора Газа, заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри.
Согласно заявлению МИД Египта, во вторник Шукри провел телефонный разговор со старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрид Кааг.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Министр Шукри выразил неприятие Египтом захвата некоторыми элементами гуманитарной помощи, доставляемой в палестинский Рафах, и отсутствия приверженности израильской стороны защищать ее и гарантировать ее поступление", - говорится в заявлении МИД Египта.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Нетаньяху рассказал на что готов ради того, чтобы ЦАХАЛ получил снаряды США
20 июня, 21:42
 
В миреЕгипетРафах (провинция)ИзраильСамех ШукриООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала