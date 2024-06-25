https://ria.ru/20240625/gruziya-1955404110.html
В Грузии заявили, что Запад хотел открыть "второй фронт"
В Грузии заявили, что Запад хотел открыть "второй фронт" - РИА Новости, 25.06.2024
В Грузии заявили, что Запад хотел открыть "второй фронт"
Страны Запада хотели открыть "второй фронт" в Грузии, чтобы ослабить Россию, и втянуть грузинский народ в войну, рассказал журналистам прибывший в ЛНР активист... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:40
2024-06-25T17:40
2024-06-25T17:40
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Страны Запада хотели открыть "второй фронт" в Грузии, чтобы ослабить Россию, и втянуть грузинский народ в войну, рассказал журналистам прибывший в ЛНР активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе. "Нас хотели кинуть, просто сказать - открыть "второй фронт". К нам приезжали министры обороны Англии, Польши, Литвы, Латвии, на митинге выступали там, хотят втянуть в войну", - заявил Абуладзе. По его словам, такую позицию стран Европы поддерживает и США, однако руководство Грузии на это не пошло, так как понимает, что будут страдать в первую очередь граждане страны. Ранее сообщалось, что активисты различных политических сил из США и Грузии, выступающие за налаживание дипотношений с Россией, прибыли в ЛНР, чтобы собрать факты преступлений Киева против жителей Донбасса и зафиксировать последствия атак, совершенных в том числе с использованием западного вооружения, при которых пострадали мирные жители.
https://ria.ru/20240625/aktivisty-1955260787.html
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грузия, россия, луганская народная республика, в мире
Грузия, Россия, Луганская Народная Республика, В мире
В Грузии заявили, что Запад хотел открыть "второй фронт"
Активист Абуладзе: Запад хотел открыть второй фронт в Грузии, чтобы ослабить РФ