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ГД исключила полис ОСАГО из перечня документов при регистрации автомобиля
ГД исключила полис ОСАГО из перечня документов при регистрации автомобиля - РИА Новости, 25.06.2024
ГД исключила полис ОСАГО из перечня документов при регистрации автомобиля
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении поправки, исключающие полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:41
2024-06-25T13:41
2024-06-25T13:46
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении поправки, исключающие полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, а также разрешающие снимать с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца.Соответствующий законопроект в июне 2023 года внес глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.Принятый закон исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность заключать договора ОСАГО до совершения регистрационных действий.Также устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто.Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.
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общество, госдума рф, осаго
Общество, Госдума РФ, ОСАГО
ГД исключила полис ОСАГО из перечня документов при регистрации автомобиля
Госдума разрешила снимать с регистрации похищенный или угнанный автомобиль
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении поправки, исключающие полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, а также разрешающие снимать с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца.
Соответствующий законопроект в июне 2023 года внес глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Принятый закон исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность заключать договора ОСАГО до совершения регистрационных действий.
Также устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто.
Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.