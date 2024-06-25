https://ria.ru/20240625/gosduma-1955278790.html

В Госдуме предложили ввести кешбэк за путевки для участников СВО

В Госдуме предложили ввести кешбэк за путевки для участников СВО - РИА Новости, 25.06.2024

В Госдуме предложили ввести кешбэк за путевки для участников СВО

Депутат Госдумы Яна Лантратова в своем Telegram-канале предложила установить компенсацию до 20% стоимости путевки для участников СВО и членам их семей. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:55

2024-06-25T11:55

2024-06-25T11:55

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яна лантратова

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова в своем Telegram-канале предложила установить компенсацию до 20% стоимости путевки для участников СВО и членам их семей. "Кешбэк за путевки для участников СВО и членов их семей... Предложила запустить программу "Возврат. туризм", в рамках которой участникам СВО и членам их семей будет компенсироваться до 20% от стоимости путевки", - написала она.Компенсация, по мнению депутата, должна распространяться на туристические поездки по России в пределах 30 тысяч рублей, а при посещении регионов Дальнего Востока и Арктики - 60 тысяч рублей. "Необходимо также включить в число участников программы вдов и детей бойцов, погибших при выполнении задач СВО. В 2024 году стоимость летнего отдыха в России выросла на 15-20%. Не все могут себе позволить покупку столь дорогих путевок", - добавила парламентарий.

https://ria.ru/20231213/svo-1915434996.html

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новости - туризм, россия, дальний восток, арктика, госдума рф, яна лантратова