https://ria.ru/20240625/gd-1955379123.html

ГД приняла в I чтении проект об особом порядке оборота книг иноагентов

ГД приняла в I чтении проект об особом порядке оборота книг иноагентов - РИА Новости, 25.06.2024

ГД приняла в I чтении проект об особом порядке оборота книг иноагентов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:18

2024-06-25T16:18

2024-06-25T16:18

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках. Ранее правительство РФ поддержало законопроект при условии доработки. Законопроект был внесен в Госдуму в марте, авторами выступили экс-глава комитета Госдумы по культуре, советник президента РФ Елена Ямпольская, а также депутаты ГД. Согласно тексту законопроекта, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг. Авторы проекта поясняют, что в настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, по мнению авторов проекта, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации. Авторы добавляют, что порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен Минкультуры РФ. Министерство культуры также будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

https://ria.ru/20240214/inoagenty-1927329696.html

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общество, россия, госдума рф