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ГД приняла в I чтении проект об особом порядке оборота книг иноагентов - РИА Новости, 25.06.2024
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16:18 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/gd-1955379123.html
ГД приняла в I чтении проект об особом порядке оборота книг иноагентов
ГД приняла в I чтении проект об особом порядке оборота книг иноагентов - РИА Новости, 25.06.2024
ГД приняла в I чтении проект об особом порядке оборота книг иноагентов
Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:18
2024-06-25T16:18
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках. Ранее правительство РФ поддержало законопроект при условии доработки. Законопроект был внесен в Госдуму в марте, авторами выступили экс-глава комитета Госдумы по культуре, советник президента РФ Елена Ямпольская, а также депутаты ГД. Согласно тексту законопроекта, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг. Авторы проекта поясняют, что в настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, по мнению авторов проекта, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации. Авторы добавляют, что порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен Минкультуры РФ. Министерство культуры также будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
https://ria.ru/20240214/inoagenty-1927329696.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
ГД приняла в I чтении проект об особом порядке оборота книг иноагентов

ГД приняла в I чтении проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов

© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкКнижный магазин
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках.
Ранее правительство РФ поддержало законопроект при условии доработки.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
В Госдуме обсуждают, что делать библиотекам с книгами иноагентов
14 февраля, 13:56
Законопроект был внесен в Госдуму в марте, авторами выступили экс-глава комитета Госдумы по культуре, советник президента РФ Елена Ямпольская, а также депутаты ГД. Согласно тексту законопроекта, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг.
Авторы проекта поясняют, что в настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, по мнению авторов проекта, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации.
Авторы добавляют, что порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен Минкультуры РФ.
Министерство культуры также будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Андрей Караулов - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Журналистов-иноагентов оштрафовали за нарушение порядка деятельности
22 июня, 10:54
 
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