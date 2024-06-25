https://ria.ru/20240625/fryazino-1955442340.html
Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара
Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара - РИА Новости, 25.06.2024
Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара
Тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T20:48
2024-06-25T20:48
2024-06-25T20:58
фрязино
происшествия
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших."Произошло воспламенение тлеющих очагов", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место пожара уже направлены дежурные расчеты.
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РИА Новости
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Черные клубы дыма. Обстановка во Фрязино
Обстановка на месте пожара во Фрязино: из здания валит черный дым
2024-06-25T20:48
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РИА Новости
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фрязино, происшествия, крупный пожар во фрязино, видео
Фрязино, Происшествия, Крупный пожар во Фрязино
Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-06-25T20:48
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PT0M21S
Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара
В подмосковном Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС
сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.
"Произошло воспламенение тлеющих очагов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место пожара уже направлены дежурные расчеты.