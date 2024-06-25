https://ria.ru/20240625/fryazino-1955442340.html

Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара

Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара - РИА Новости, 25.06.2024

Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара

Тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T20:48

2024-06-25T20:48

2024-06-25T20:58

фрязино

происшествия

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших."Произошло воспламенение тлеющих очагов", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место пожара уже направлены дежурные расчеты.

фрязино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Черные клубы дыма. Обстановка во Фрязино Обстановка на месте пожара во Фрязино: из здания валит черный дым 2024-06-25T20:48 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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