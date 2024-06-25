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Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино - РИА Новости, 25.06.2024
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15:12 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/fryazino-1955353718.html
Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино
Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино - РИА Новости, 25.06.2024
Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино
Установленная в сгоревшем административном здании в подмосковном Фрязино противопожарная система была устаревшей, работала частично и не могла обеспечить... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:12
2024-06-25T15:12
фрязино
крупный пожар во фрязино
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Установленная в сгоревшем административном здании в подмосковном Фрязино противопожарная система была устаревшей, работала частично и не могла обеспечить безопасность людей при пожаре, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Вся установленная там "пожарная охранка" была сильно устаревшей и малоэффективной, функционировала частично - на одном этаже работала, на другом не работала", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что из-за этого противопожарная система на данном объекте "не обеспечивала должную пожарную безопасность при возгорании".
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фрязино, крупный пожар во фрязино, происшествия
Фрязино, Крупный пожар во Фрязино, Происшествия
Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино

Противопожарная система в сгоревшем здании во Фрязино была устаревшей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пожар в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Установленная в сгоревшем административном здании в подмосковном Фрязино противопожарная система была устаревшей, работала частично и не могла обеспечить безопасность людей при пожаре, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Вся установленная там "пожарная охранка" была сильно устаревшей и малоэффективной, функционировала частично - на одном этаже работала, на другом не работала", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что из-за этого противопожарная система на данном объекте "не обеспечивала должную пожарную безопасность при возгорании".
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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