https://ria.ru/20240625/fryazino-1955353718.html
Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино
Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино - РИА Новости, 25.06.2024
Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино
Установленная в сгоревшем административном здании в подмосковном Фрязино противопожарная система была устаревшей, работала частично и не могла обеспечить... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:12
2024-06-25T15:12
2024-06-25T15:12
фрязино
крупный пожар во фрязино
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Установленная в сгоревшем административном здании в подмосковном Фрязино противопожарная система была устаревшей, работала частично и не могла обеспечить безопасность людей при пожаре, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Вся установленная там "пожарная охранка" была сильно устаревшей и малоэффективной, функционировала частично - на одном этаже работала, на другом не работала", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что из-за этого противопожарная система на данном объекте "не обеспечивала должную пожарную безопасность при возгорании".
https://ria.ru/20240625/sk-1955235418.html
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фрязино, крупный пожар во фрязино, происшествия
Фрязино, Крупный пожар во Фрязино, Происшествия
Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино
Противопожарная система в сгоревшем здании во Фрязино была устаревшей