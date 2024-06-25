https://ria.ru/20240625/fryazino-1955353718.html

Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино

Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино - РИА Новости, 25.06.2024

Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино

Установленная в сгоревшем административном здании в подмосковном Фрязино противопожарная система была устаревшей, работала частично и не могла обеспечить... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:12

2024-06-25T15:12

2024-06-25T15:12

фрязино

крупный пожар во фрязино

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955160090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea4f4c9ede9b041679b20a2205333a7c.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Установленная в сгоревшем административном здании в подмосковном Фрязино противопожарная система была устаревшей, работала частично и не могла обеспечить безопасность людей при пожаре, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Вся установленная там "пожарная охранка" была сильно устаревшей и малоэффективной, функционировала частично - на одном этаже работала, на другом не работала", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что из-за этого противопожарная система на данном объекте "не обеспечивала должную пожарную безопасность при возгорании".

https://ria.ru/20240625/sk-1955235418.html

фрязино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фрязино, крупный пожар во фрязино, происшествия