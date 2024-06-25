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Бастрыкину доложат о расследовании гибели людей при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2024
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02:47 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/fryazino-1955205174.html
Бастрыкину доложат о расследовании гибели людей при пожаре в Подмосковье
Бастрыкину доложат о расследовании гибели людей при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2024
Бастрыкину доложат о расследовании гибели людей при пожаре в Подмосковье
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей в результате пожара в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T02:47
2024-06-25T02:47
происшествия
фрязино
александр бастрыкин
российская электроника
крупный пожар во фрязино
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей в результате пожара в Московской области во Фрязино, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник. Позднее МЧС сообщало, что пожар был локализован, а затем, что ликвидировано открытое горение. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вечером в понедельник сообщал, что при попытке спастись из окна выпрыгнули двое мужчин - они погибли, а судьба двух женщин, которые были на восьмом этаже, уточняется. При этом в больнице находится один человек, он на ИВЛ."Председателю СК России будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей в результате пожара в Московской области", - говорится в сообщении.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы.
https://ria.ru/20240624/fryazino-1955182219.html
фрязино
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, фрязино, александр бастрыкин, российская электроника, крупный пожар во фрязино, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Фрязино, Александр Бастрыкин, Российская электроника, Крупный пожар во Фрязино, Россия, Московская область (Подмосковье)
Бастрыкину доложат о расследовании гибели людей при пожаре в Подмосковье

Бастрыкину представят доклад о расследовании гибели людей при пожаре во Фрязино

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пожар в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей в результате пожара в Московской области во Фрязино, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник. Позднее МЧС сообщало, что пожар был локализован, а затем, что ликвидировано открытое горение. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вечером в понедельник сообщал, что при попытке спастись из окна выпрыгнули двое мужчин - они погибли, а судьба двух женщин, которые были на восьмом этаже, уточняется. При этом в больнице находится один человек, он на ИВЛ.
"Председателю СК России будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей в результате пожара в Московской области", - говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы.
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ПроисшествияФрязиноАлександр БастрыкинРоссийская электроникаКрупный пожар во ФрязиноРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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