https://ria.ru/20240625/fregat-1955213453.html

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок в Атлантике

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок в Атлантике - РИА Новости, 25.06.2024

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок в Атлантике

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" в рамках дальнего похода отработал поиск подводных лодок с применением вертолёта Ка-27ПЛ в Атлантическом океане,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T05:27

2024-06-25T05:27

2024-06-25T05:28

безопасность

атлантический океан

россия

ка-27

адмирал горшков (фрегат)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" в рамках дальнего похода отработал поиск подводных лодок с применением вертолёта Ка-27ПЛ в Атлантическом океане, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипаж корабельного противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" отработал тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками в Атлантическом океане. На удалении более 50 километров от корабля, лётчики выполнили комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному, магнитометрическому и гидроакустическому поиску подводных лодок", - говорится в сообщении. Поиск осуществлялся с использованием штатного радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции вертолёта. Также в ходе лётной смены экипаж Ка-27 выполнил посадки на вертолётную площадку фрегата на ходу. "В хоте отработки посадок и взлетов с борта фрегата экипаж вертолёта показал высокое мастерство и способность грамотно анализировать информацию, поступающую от навигационных устройств вертолета и корабля. Всего выполнено пять посадок на палубу корабля", - говорится в сообщении. Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал Горшков", вышел в дальний поход 17 мая. Его основные задачи – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" – современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав ВМФ принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон".

https://ria.ru/20240623/zapad-1954866791.html

https://ria.ru/20240619/vmf-1954004972.html

атлантический океан

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безопасность, атлантический океан, россия, ка-27, адмирал горшков (фрегат)