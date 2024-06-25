https://ria.ru/20240625/fregat-1955213453.html
Фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок в Атлантике
Фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок в Атлантике - РИА Новости, 25.06.2024
Фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок в Атлантике
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" в рамках дальнего похода отработал поиск подводных лодок с применением вертолёта Ка-27ПЛ в Атлантическом океане,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:27
2024-06-25T05:27
2024-06-25T05:28
безопасность
атлантический океан
россия
ка-27
адмирал горшков (фрегат)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" в рамках дальнего похода отработал поиск подводных лодок с применением вертолёта Ка-27ПЛ в Атлантическом океане, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипаж корабельного противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" отработал тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками в Атлантическом океане. На удалении более 50 километров от корабля, лётчики выполнили комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному, магнитометрическому и гидроакустическому поиску подводных лодок", - говорится в сообщении. Поиск осуществлялся с использованием штатного радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции вертолёта. Также в ходе лётной смены экипаж Ка-27 выполнил посадки на вертолётную площадку фрегата на ходу. "В хоте отработки посадок и взлетов с борта фрегата экипаж вертолёта показал высокое мастерство и способность грамотно анализировать информацию, поступающую от навигационных устройств вертолета и корабля. Всего выполнено пять посадок на палубу корабля", - говорится в сообщении. Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал Горшков", вышел в дальний поход 17 мая. Его основные задачи – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" – современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав ВМФ принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон".
https://ria.ru/20240623/zapad-1954866791.html
https://ria.ru/20240619/vmf-1954004972.html
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безопасность, атлантический океан, россия, ка-27, адмирал горшков (фрегат)
Безопасность, Атлантический океан, Россия, Ка-27, Адмирал Горшков (фрегат)
Фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок в Атлантике
Фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подлодок с помощью вертолета Ка-27ПЛ
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" в рамках дальнего похода отработал поиск подводных лодок с применением вертолёта Ка-27ПЛ в Атлантическом океане, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипаж корабельного противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" отработал тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками в Атлантическом океане. На удалении более 50 километров от корабля, лётчики выполнили комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному, магнитометрическому и гидроакустическому поиску подводных лодок", - говорится в сообщении.
Поиск осуществлялся с использованием штатного радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции вертолёта. Также в ходе лётной смены экипаж Ка-
27 выполнил посадки на вертолётную площадку фрегата на ходу.
"В хоте отработки посадок и взлетов с борта фрегата экипаж вертолёта показал высокое мастерство и способность грамотно анализировать информацию, поступающую от навигационных устройств вертолета и корабля. Всего выполнено пять посадок на палубу корабля", - говорится в сообщении.
Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал Горшков", вышел в дальний поход 17 мая. Его основные задачи – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" – современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав ВМФ принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон".