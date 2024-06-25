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В Австрии выступили с тревожным предупреждением для Бербок из-за Украины - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:42 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/exxpress-1955207354.html
В Австрии выступили с тревожным предупреждением для Бербок из-за Украины
В Австрии выступили с тревожным предупреждением для Бербок из-за Украины - РИА Новости, 25.06.2024
В Австрии выступили с тревожным предупреждением для Бербок из-за Украины
Поддержка Украины со стороны министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок может привести партию "Зеленые" к тяжелому поражению на местных выборах в Восточной... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T03:42
2024-06-25T03:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
анналена бербок
союз 90/зеленые (партия)
тюрингия
саксония
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Поддержка Украины со стороны министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок может привести партию "Зеленые" к тяжелому поражению на местных выборах в Восточной Германии, пишет австрийская газета EXXpress.В издании отметили, что, по данным опросов, немцев все сильнее беспокоит потенциальная конфронтация с Россией из-за поставок вооружений Киеву."(Выступающая за помощь Украине. — Прим .ред.) Верхушка партии "зеленых" действует вопреки мнению народа. Вскоре это может обернуться для Бербок &lt;...&gt; трагическими последствиями. Ведь им (партии "Зеленые. — Прим. ред.) предстоит участвовать в земельных выборах в восточных землях Германии — Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге", — говорится в материале.В издании обратили внимание на то, что жители восточных регионов в большинстве своем критически воспринимают поддержку Киева. Скорее всего, они поддержат политиков, выступающих за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине."Однако министр иностранных дел Бербок, которая отвечает за этот вопрос, кажется, далека от дипломатических усилий", — заметили журналисты.Выборы в местные парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония пройдут 1 сентября 2024 года. Выборы в ландтаг Бранденбурга пройдут 22 сентября.Ранее ZDF сообщило о конфликте между Бербок и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Министр иностранных дел была недовольна отказом Германии от ввода новых санкций против России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, германия, анналена бербок, союз 90/зеленые (партия), тюрингия, саксония, бранденбург, австрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Анналена Бербок, Союз 90/Зеленые (партия), Тюрингия, Саксония, Бранденбург, Австрия
В Австрии выступили с тревожным предупреждением для Бербок из-за Украины

EXXpress: поддержка Киева приведет партию Бербок к поражению на выборах в ФРГ

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Поддержка Украины со стороны министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок может привести партию "Зеленые" к тяжелому поражению на местных выборах в Восточной Германии, пишет австрийская газета EXXpress.
В издании отметили, что, по данным опросов, немцев все сильнее беспокоит потенциальная конфронтация с Россией из-за поставок вооружений Киеву.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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"(Выступающая за помощь Украине. — Прим .ред.) Верхушка партии "зеленых" действует вопреки мнению народа. Вскоре это может обернуться для Бербок <...> трагическими последствиями. Ведь им (партии "Зеленые. — Прим. ред.) предстоит участвовать в земельных выборах в восточных землях Германии — Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге", — говорится в материале.
В издании обратили внимание на то, что жители восточных регионов в большинстве своем критически воспринимают поддержку Киева. Скорее всего, они поддержат политиков, выступающих за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.
«
"Однако министр иностранных дел Бербок, которая отвечает за этот вопрос, кажется, далека от дипломатических усилий", — заметили журналисты.
Выборы в местные парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония пройдут 1 сентября 2024 года. Выборы в ландтаг Бранденбурга пройдут 22 сентября.
Ранее ZDF сообщило о конфликте между Бербок и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Министр иностранных дел была недовольна отказом Германии от ввода новых санкций против России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияАнналена БербокСоюз 90/Зеленые (партия)ТюрингияСаксонияБранденбургАвстрия
 
 
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