https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955404513.html

Эксперт оценил замену Борреля на Каллас на посту главы дипломатии ЕС

Эксперт оценил замену Борреля на Каллас на посту главы дипломатии ЕС - РИА Новости, 25.06.2024

Эксперт оценил замену Борреля на Каллас на посту главы дипломатии ЕС

Возможная замена на посту главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на премьера Эстонии Каю Каллас - это замена одного русофоба другим, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:41

2024-06-25T17:41

2024-06-25T17:41

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эстония

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возможная замена на посту главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на премьера Эстонии Каю Каллас - это замена одного русофоба другим, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Ранее агентство DPA сообщило, что лидеры стран Евросоюза договорились, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию. "Фактически смена на Каллас меняет шило на мыло. Боррель - абсолютный русофоб, но Кая Каллас - тоже", - сказал Гусев. Он подчеркнул, что эстонский премьер при назначении на должность главы европейской дипломатии, по его мнению, не будет самостоятельной фигурой, как не является самостоятельной в рамках ЕС сама Эстония. "В Европе сложилась стройная система: страны-доноры, например, Германия, Италия, Франция. И страны-реципиенты, и типичный представитель - это Эстония. И помогают им финансово, в том числе по той причине, что они активно "лают" на Россию и проводят русофобскую политику", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, европа, германия, кайя каллас, жозеп боррель, евросоюз