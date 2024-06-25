https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955404513.html
Эксперт оценил замену Борреля на Каллас на посту главы дипломатии ЕС
Эксперт оценил замену Борреля на Каллас на посту главы дипломатии ЕС - РИА Новости, 25.06.2024
Эксперт оценил замену Борреля на Каллас на посту главы дипломатии ЕС
Возможная замена на посту главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на премьера Эстонии Каю Каллас - это замена одного русофоба другим, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:41
2024-06-25T17:41
2024-06-25T17:41
в мире
эстония
европа
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кайя каллас
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возможная замена на посту главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на премьера Эстонии Каю Каллас - это замена одного русофоба другим, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Ранее агентство DPA сообщило, что лидеры стран Евросоюза договорились, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию. "Фактически смена на Каллас меняет шило на мыло. Боррель - абсолютный русофоб, но Кая Каллас - тоже", - сказал Гусев. Он подчеркнул, что эстонский премьер при назначении на должность главы европейской дипломатии, по его мнению, не будет самостоятельной фигурой, как не является самостоятельной в рамках ЕС сама Эстония. "В Европе сложилась стройная система: страны-доноры, например, Германия, Италия, Франция. И страны-реципиенты, и типичный представитель - это Эстония. И помогают им финансово, в том числе по той причине, что они активно "лают" на Россию и проводят русофобскую политику", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, европа, германия, кайя каллас, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Эстония, Европа, Германия, Кайя Каллас, Жозеп Боррель, Евросоюз
Эксперт оценил замену Борреля на Каллас на посту главы дипломатии ЕС
Политолог Гусев назвал замену русофоба Борреля на Каллас заменой шила на мыло
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возможная замена на посту главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на премьера Эстонии Каю Каллас - это замена одного русофоба другим, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Ранее агентство DPA сообщило, что лидеры стран Евросоюза договорились, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию.
"Фактически смена на Каллас меняет шило на мыло. Боррель - абсолютный русофоб, но Кая Каллас - тоже", - сказал Гусев.
Он подчеркнул, что эстонский премьер при назначении на должность главы европейской дипломатии, по его мнению, не будет самостоятельной фигурой, как не является самостоятельной в рамках ЕС сама Эстония.
"В Европе
сложилась стройная система: страны-доноры, например, Германия
, Италия
, Франция
. И страны-реципиенты, и типичный представитель - это Эстония. И помогают им финансово, в том числе по той причине, что они активно "лают" на Россию
и проводят русофобскую политику", - отметил эксперт.