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Эксперт оценил замену Борреля на Каллас на посту главы дипломатии ЕС - РИА Новости, 25.06.2024
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17:41 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955404513.html
Эксперт оценил замену Борреля на Каллас на посту главы дипломатии ЕС
Эксперт оценил замену Борреля на Каллас на посту главы дипломатии ЕС - РИА Новости, 25.06.2024
Эксперт оценил замену Борреля на Каллас на посту главы дипломатии ЕС
Возможная замена на посту главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на премьера Эстонии Каю Каллас - это замена одного русофоба другим, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:41
2024-06-25T17:41
в мире
эстония
европа
германия
кайя каллас
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возможная замена на посту главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на премьера Эстонии Каю Каллас - это замена одного русофоба другим, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Ранее агентство DPA сообщило, что лидеры стран Евросоюза договорились, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию. "Фактически смена на Каллас меняет шило на мыло. Боррель - абсолютный русофоб, но Кая Каллас - тоже", - сказал Гусев. Он подчеркнул, что эстонский премьер при назначении на должность главы европейской дипломатии, по его мнению, не будет самостоятельной фигурой, как не является самостоятельной в рамках ЕС сама Эстония. "В Европе сложилась стройная система: страны-доноры, например, Германия, Италия, Франция. И страны-реципиенты, и типичный представитель - это Эстония. И помогают им финансово, в том числе по той причине, что они активно "лают" на Россию и проводят русофобскую политику", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html
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в мире, эстония, европа, германия, кайя каллас, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Эстония, Европа, Германия, Кайя Каллас, Жозеп Боррель, Евросоюз
Эксперт оценил замену Борреля на Каллас на посту главы дипломатии ЕС

Политолог Гусев назвал замену русофоба Борреля на Каллас заменой шила на мыло

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возможная замена на посту главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на премьера Эстонии Каю Каллас - это замена одного русофоба другим, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Ранее агентство DPA сообщило, что лидеры стран Евросоюза договорились, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас возглавит европейскую дипломатию.
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"Фактически смена на Каллас меняет шило на мыло. Боррель - абсолютный русофоб, но Кая Каллас - тоже", - сказал Гусев.
Он подчеркнул, что эстонский премьер при назначении на должность главы европейской дипломатии, по его мнению, не будет самостоятельной фигурой, как не является самостоятельной в рамках ЕС сама Эстония.
Европе сложилась стройная система: страны-доноры, например, Германия, Италия, Франция. И страны-реципиенты, и типичный представитель - это Эстония. И помогают им финансово, в том числе по той причине, что они активно "лают" на Россию и проводят русофобскую политику", - отметил эксперт.
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В миреЭстонияЕвропаГерманияКайя КалласЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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