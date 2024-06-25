https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html

"Времени не осталось". Евросоюз пошел на отчаянный шаг

"Времени не осталось". Евросоюз пошел на отчаянный шаг - РИА Новости, 25.06.2024

"Времени не осталось". Евросоюз пошел на отчаянный шаг

С Украиной и Молдавией начинают официальные переговоры о вступлении в Евросоюз — 25 июня. Таково решение Совета ЕС. Несмотря на статус кандидата по "ускоренной... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T08:00

2024-06-25T08:00

2024-06-25T08:02

киев

кишинев

румыния

клаус йоханнис

ростислав ищенко

евросоюз

майя санду

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Михаил Катков. С Украиной и Молдавией начинают официальные переговоры о вступлении в Евросоюз — 25 июня. Таково решение Совета ЕС. Несмотря на статус кандидата по "ускоренной программе", добиться желаемого непросто. Впрочем, нынешняя ситуация особенная. О перспективах Киева и Кишинева — в материале РИА Новости.Дорога в неизвестностьОт кандидатов, даже "ускоренных", требуется соответствие 33 требованиям: по уровню безопасности, экономической стабильности и тому подобное.В ноябре 2023-го украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на Еврокомиссию сообщало, что Киев готов на 2,3 балла из четырех, Молдавия — на 1,9. Для сравнения: Турция с 2,9 балла уже четверть века кандидат.Тем не менее президент Майя Санду утверждает, что Молдавию примут в ЕС к 2030 году. На днях она подписала соответствующий указ. Курировать переговоры поручили вице-премьеру по евроинтеграции Кристине Герасимовой.В ЕС к Кишиневу относятся неоднозначно. Даже у стратегического союзника, Румынии, нет единогласия. Премьер-министр Марчел Чолаку вообще не признает молдавских нации и языка, выступает за полное поглощение. В Молдавии на это согласна лишь треть населения.Президент Румынии Клаус Йоханнис призывает Кишинев не рассчитывать на скорую интеграцию. По его словам, эта очень сложная процедура в какой-то момент может "показаться бесконечной"."Если все будут усердно работать, это достижимо за несколько лет, но посмотрите на Балканы, где были взлеты и падения", — отмечал он год назад на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.Положение Украины еще сложнее. Против переговоров долго выступали в Будапеште, указывая, что Киев ущемляет права украинских венгров. В частности, имели в виду скандальный закон о языке.Но 15 июня глава МИД Петер Сийярто все-таки дал зеленый свет. Пояснил: потому что Брюссель согласился включить вопрос прав нацменьшинств в повестку."Некоторые не хотели слышать об этом, но мы настаивали. Меньшинства должны иметь возможность сохранять свою национальную идентичность, пользоваться родным языком и учиться на нем", — подчеркнул он.В Польше тоже не склонны форсировать процесс. "Надо идти шаг за шагом. <...> Понимать, как это трудно. <...> Дело ведь не в том, чтобы просто поставить галочки", — заявил 19 июня в Киеве польский министр по делам Евросоюза Адам Шлапка.Глава МИД Радослав Сикорский добавил, что интеграция Украины создаст проблемы для общей сельскохозяйственной политики. В Польше до сих пор не утихают протесты фермеров, недовольных транзитом украинского зерна, которое из-за отмены пошлин куда дешевле.Третий лишнийМолдавия и Украина в 2021-м подписали декларацию, условившись вместе войти в "европейскую семью".А третьим подписантом была Грузия, чья готовность к евроинтеграции в прошлом году оценивалась на 2,1 балла. Однако в Тбилиси отказались присоединяться к антироссийским санкциям и тем более открывать, как этого требовал Киев, "второй фронт".Сейчас же, после принятия закона об иностранных агентах, который оппозиция и Запад почему-то называют "российским", Грузия сама попала под санкции. Теперь уже не до вступления в ЕС."Среди действий, которые мы рассматриваем, — прекращение поддержки через Европейский фонд мира, политических контактов на высоком уровне", — пригрозил Тбилиси глава евродипломатии Жозеп Боррель.В режиме ожиданияЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что Молдавию и Украину еще долго не примут в ЕС."Для Киева главное препятствие — незавершенный военный конфликт с Россией. Кроме того, не решена проблема с коррупцией. Молдавию лоббирует Румыния, но этого недостаточно. Скорее всего, в ЕС выработают для них специальный формат. В конце концов, они не выполнили даже те условия, которые им выдвинули для статуса кандидата", — отметил он в беседе с РИА Новости.Бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко согласен с такой оценкой. Вместе с тем он не исключает, что Киев и Кишинев все-таки окажутся в ЕС в ближайшие несколько лет."Там неоднократно демонстрировали, что могут принимать государства исходя просто из представлений о сиюминутной политической целесообразности, а не из соответствия каким-то стандартам. Так было с Румынией и Болгарией, так сейчас происходит с республиками бывшей Югославии", — уточняет он.Но Венгрия все же против. И, по словам Ищенко, еще порядка десяти стран — просто их власти воздерживаются от публичных заявлений.Поэтому он считает наиболее вероятным растягивание евроинтеграции Кишинева и Киева на десятки лет. "Однако у них нет столько времени", — добавляет политолог.Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что старт переговоров — это прежде всего имиджевый шаг. Запад хочет показать, что не бросит союзников.

https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1951991549.html

киев

кишинев

румыния

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киев, кишинев, румыния, клаус йоханнис, ростислав ищенко, евросоюз, майя санду