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"Времени не осталось". Евросоюз пошел на отчаянный шаг - РИА Новости, 25.06.2024
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08:00 25.06.2024 (обновлено: 08:02 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html
"Времени не осталось". Евросоюз пошел на отчаянный шаг
"Времени не осталось". Евросоюз пошел на отчаянный шаг - РИА Новости, 25.06.2024
"Времени не осталось". Евросоюз пошел на отчаянный шаг
С Украиной и Молдавией начинают официальные переговоры о вступлении в Евросоюз — 25 июня. Таково решение Совета ЕС. Несмотря на статус кандидата по "ускоренной... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:00
2024-06-25T08:02
киев
кишинев
румыния
клаус йоханнис
ростислав ищенко
евросоюз
майя санду
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Михаил Катков. С Украиной и Молдавией начинают официальные переговоры о вступлении в Евросоюз — 25 июня. Таково решение Совета ЕС. Несмотря на статус кандидата по "ускоренной программе", добиться желаемого непросто. Впрочем, нынешняя ситуация особенная. О перспективах Киева и Кишинева — в материале РИА Новости.Дорога в неизвестностьОт кандидатов, даже "ускоренных", требуется соответствие 33 требованиям: по уровню безопасности, экономической стабильности и тому подобное.В ноябре 2023-го украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на Еврокомиссию сообщало, что Киев готов на 2,3 балла из четырех, Молдавия — на 1,9. Для сравнения: Турция с 2,9 балла уже четверть века кандидат.Тем не менее президент Майя Санду утверждает, что Молдавию примут в ЕС к 2030 году. На днях она подписала соответствующий указ. Курировать переговоры поручили вице-премьеру по евроинтеграции Кристине Герасимовой.В ЕС к Кишиневу относятся неоднозначно. Даже у стратегического союзника, Румынии, нет единогласия. Премьер-министр Марчел Чолаку вообще не признает молдавских нации и языка, выступает за полное поглощение. В Молдавии на это согласна лишь треть населения.Президент Румынии Клаус Йоханнис призывает Кишинев не рассчитывать на скорую интеграцию. По его словам, эта очень сложная процедура в какой-то момент может "показаться бесконечной"."Если все будут усердно работать, это достижимо за несколько лет, но посмотрите на Балканы, где были взлеты и падения", — отмечал он год назад на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.Положение Украины еще сложнее. Против переговоров долго выступали в Будапеште, указывая, что Киев ущемляет права украинских венгров. В частности, имели в виду скандальный закон о языке.Но 15 июня глава МИД Петер Сийярто все-таки дал зеленый свет. Пояснил: потому что Брюссель согласился включить вопрос прав нацменьшинств в повестку."Некоторые не хотели слышать об этом, но мы настаивали. Меньшинства должны иметь возможность сохранять свою национальную идентичность, пользоваться родным языком и учиться на нем", — подчеркнул он.В Польше тоже не склонны форсировать процесс. "Надо идти шаг за шагом. &lt;...&gt; Понимать, как это трудно. &lt;...&gt; Дело ведь не в том, чтобы просто поставить галочки", — заявил 19 июня в Киеве польский министр по делам Евросоюза Адам Шлапка.Глава МИД Радослав Сикорский добавил, что интеграция Украины создаст проблемы для общей сельскохозяйственной политики. В Польше до сих пор не утихают протесты фермеров, недовольных транзитом украинского зерна, которое из-за отмены пошлин куда дешевле.Третий лишнийМолдавия и Украина в 2021-м подписали декларацию, условившись вместе войти в "европейскую семью".А третьим подписантом была Грузия, чья готовность к евроинтеграции в прошлом году оценивалась на 2,1 балла. Однако в Тбилиси отказались присоединяться к антироссийским санкциям и тем более открывать, как этого требовал Киев, "второй фронт".Сейчас же, после принятия закона об иностранных агентах, который оппозиция и Запад почему-то называют "российским", Грузия сама попала под санкции. Теперь уже не до вступления в ЕС."Среди действий, которые мы рассматриваем, — прекращение поддержки через Европейский фонд мира, политических контактов на высоком уровне", — пригрозил Тбилиси глава евродипломатии Жозеп Боррель.В режиме ожиданияЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что Молдавию и Украину еще долго не примут в ЕС."Для Киева главное препятствие — незавершенный военный конфликт с Россией. Кроме того, не решена проблема с коррупцией. Молдавию лоббирует Румыния, но этого недостаточно. Скорее всего, в ЕС выработают для них специальный формат. В конце концов, они не выполнили даже те условия, которые им выдвинули для статуса кандидата", — отметил он в беседе с РИА Новости.Бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко согласен с такой оценкой. Вместе с тем он не исключает, что Киев и Кишинев все-таки окажутся в ЕС в ближайшие несколько лет."Там неоднократно демонстрировали, что могут принимать государства исходя просто из представлений о сиюминутной политической целесообразности, а не из соответствия каким-то стандартам. Так было с Румынией и Болгарией, так сейчас происходит с республиками бывшей Югославии", — уточняет он.Но Венгрия все же против. И, по словам Ищенко, еще порядка десяти стран — просто их власти воздерживаются от публичных заявлений.Поэтому он считает наиболее вероятным растягивание евроинтеграции Кишинева и Киева на десятки лет. "Однако у них нет столько времени", — добавляет политолог.Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что старт переговоров — это прежде всего имиджевый шаг. Запад хочет показать, что не бросит союзников.
https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1951991549.html
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киев, кишинев, румыния, клаус йоханнис, ростислав ищенко, евросоюз, майя санду
Киев, Кишинев, Румыния, Клаус Йоханнис, Ростислав Ищенко, Евросоюз, Майя Санду
"Времени не осталось". Евросоюз пошел на отчаянный шаг

Политолог Денисов: ЕС придумает особый формат для Украины в своем составе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Михаил Катков. С Украиной и Молдавией начинают официальные переговоры о вступлении в Евросоюз — 25 июня. Таково решение Совета ЕС. Несмотря на статус кандидата по "ускоренной программе", добиться желаемого непросто. Впрочем, нынешняя ситуация особенная. О перспективах Киева и Кишинева — в материале РИА Новости.

Дорога в неизвестность

От кандидатов, даже "ускоренных", требуется соответствие 33 требованиям: по уровню безопасности, экономической стабильности и тому подобное.
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время группового фото на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время группового фото на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский во время группового фото на саммите ЕС в Брюсселе
В ноябре 2023-го украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на Еврокомиссию сообщало, что Киев готов на 2,3 балла из четырех, Молдавия — на 1,9. Для сравнения: Турция с 2,9 балла уже четверть века кандидат.
Тем не менее президент Майя Санду утверждает, что Молдавию примут в ЕС к 2030 году. На днях она подписала соответствующий указ. Курировать переговоры поручили вице-премьеру по евроинтеграции Кристине Герасимовой.
В ЕС к Кишиневу относятся неоднозначно. Даже у стратегического союзника, Румынии, нет единогласия. Премьер-министр Марчел Чолаку вообще не признает молдавских нации и языка, выступает за полное поглощение. В Молдавии на это согласна лишь треть населения.
© Фото : Президентура республики МолдоваПрезидент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Президентура республики Молдова
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС
Президент Румынии Клаус Йоханнис призывает Кишинев не рассчитывать на скорую интеграцию. По его словам, эта очень сложная процедура в какой-то момент может "показаться бесконечной".
"Если все будут усердно работать, это достижимо за несколько лет, но посмотрите на Балканы, где были взлеты и падения", — отмечал он год назад на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.
Положение Украины еще сложнее. Против переговоров долго выступали в Будапеште, указывая, что Киев ущемляет права украинских венгров. В частности, имели в виду скандальный закон о языке.
Но 15 июня глава МИД Петер Сийярто все-таки дал зеленый свет. Пояснил: потому что Брюссель согласился включить вопрос прав нацменьшинств в повестку.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и заместитель генерального директора ПАО "Газпром нефть" Павел Колобков во время встречи
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и заместитель генерального директора ПАО Газпром нефть Павел Колобков во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и заместитель генерального директора ПАО "Газпром нефть" Павел Колобков во время встречи
"Некоторые не хотели слышать об этом, но мы настаивали. Меньшинства должны иметь возможность сохранять свою национальную идентичность, пользоваться родным языком и учиться на нем", — подчеркнул он.
В Польше тоже не склонны форсировать процесс. "Надо идти шаг за шагом. <...> Понимать, как это трудно. <...> Дело ведь не в том, чтобы просто поставить галочки", — заявил 19 июня в Киеве польский министр по делам Евросоюза Адам Шлапка.
Глава МИД Радослав Сикорский добавил, что интеграция Украины создаст проблемы для общей сельскохозяйственной политики. В Польше до сих пор не утихают протесты фермеров, недовольных транзитом украинского зерна, которое из-за отмены пошлин куда дешевле.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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24 июня, 08:00

Третий лишний

Молдавия и Украина в 2021-м подписали декларацию, условившись вместе войти в "европейскую семью".
А третьим подписантом была Грузия, чья готовность к евроинтеграции в прошлом году оценивалась на 2,1 балла. Однако в Тбилиси отказались присоединяться к антироссийским санкциям и тем более открывать, как этого требовал Киев, "второй фронт".
© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Сейчас же, после принятия закона об иностранных агентах, который оппозиция и Запад почему-то называют "российским", Грузия сама попала под санкции. Теперь уже не до вступления в ЕС.
"Среди действий, которые мы рассматриваем, — прекращение поддержки через Европейский фонд мира, политических контактов на высоком уровне", — пригрозил Тбилиси глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Предвыборный плакат с портретом канцлера Германии Олафа Шольца во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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11 июня, 08:00

В режиме ожидания

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что Молдавию и Украину еще долго не примут в ЕС.
"Для Киева главное препятствие — незавершенный военный конфликт с Россией. Кроме того, не решена проблема с коррупцией. Молдавию лоббирует Румыния, но этого недостаточно. Скорее всего, в ЕС выработают для них специальный формат. В конце концов, они не выполнили даже те условия, которые им выдвинули для статуса кандидата", — отметил он в беседе с РИА Новости.
© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции протеста перед зданием правительства Молдавии
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии
Бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко согласен с такой оценкой. Вместе с тем он не исключает, что Киев и Кишинев все-таки окажутся в ЕС в ближайшие несколько лет.
"Там неоднократно демонстрировали, что могут принимать государства исходя просто из представлений о сиюминутной политической целесообразности, а не из соответствия каким-то стандартам. Так было с Румынией и Болгарией, так сейчас происходит с республиками бывшей Югославии", — уточняет он.
Но Венгрия все же против. И, по словам Ищенко, еще порядка десяти стран — просто их власти воздерживаются от публичных заявлений.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге
Поэтому он считает наиболее вероятным растягивание евроинтеграции Кишинева и Киева на десятки лет. "Однако у них нет столько времени", — добавляет политолог.
Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что старт переговоров — это прежде всего имиджевый шаг. Запад хочет показать, что не бросит союзников.
 
КиевКишиневРумынияКлаус ЙоханнисРостислав ИщенкоЕвросоюзМайя Санду
 
 
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