https://ria.ru/20240625/evraev-1955378915.html

Губернатор Евраев: работаем над обеспечением жильем ярославских детей-сирот

Губернатор Евраев: работаем над обеспечением жильем ярославских детей-сирот - РИА Новости, 25.06.2024

Губернатор Евраев: работаем над обеспечением жильем ярославских детей-сирот

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководитель Следственного управления СК России по региону Александр Бессмельцев встретились с детьми-сиротами,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:17

2024-06-25T16:17

2024-06-25T16:17

ярославская область

жилье

михаил евраев

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

дети-сироты

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководитель Следственного управления СК России по региону Александр Бессмельцев встретились с детьми-сиротами, работа над обеспечением их жильем идет последовательно, сообщает пресс-служба областного правительства. В настоящее время программа обеспечения детей-сирот жильем на территории региона реализуется двумя способами. Первый – покупка квартир, которую производит Минстрой Ярославской области. Второй – выдача сертификатов на приобретение жилья министерством имущественных отношений региона. "Последовательно работаем над обеспечением жильем детей-сирот и оказываем помощь ребятам, воспитывающимся без родителей. Для этого внедряем еще один эффективный механизм: застройщики получают земельные участки без проведения торгов и передают часть квартир в специализированный жилой фонд региона. В результате дети-сироты получат квартиры в новостройках, а застройщики сэкономят на аренде участков", - цитирует пресс-служба Евраева. Сейчас в Ярославской области заключено 48 госконтрактов на покупку жилья в Ярославле, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, Ростове, Ярославском и Ростовском районах. До конца июля будет выдано 34 сертификата на приобретение квартир, первые шесть – на этой неделе. Работа продолжается. На встрече новоселы отметили, что квартиры их устраивают, они новые, благоустроенные, со свежим ремонтом. Бессмельцев рассказал детям об их правах, а также о мерах по их восстановлению. "Вопросы с обеспечением жильем детей-сирот держим на контроле, в этом вопросе взаимодействуем с правительством Ярославской области. Многое сделано. Также важно помогать детям-сиротам адаптироваться, получить образование", - отметил Бессмельцев, его слова приводит пресс-служба. В регионе предусмотрены льготы для детей-сирот, которые имеют право на обучение за счет бюджетных средств на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования, на получение за счет бюджета по очной форме обучения второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих и другие. Кроме того, детям-сиротам выплачиваются государственная социальная стипендия, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Ранее в Ярославской области пять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направили благодарности за участие и неравнодушие в решении сложных вопросов губернатору, министру строительства Александру Баланцеву и министру имущественных отношений Николаю Здорову, сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации в лице его председателя Александра Бастрыкина, руководителя Следственного управления СК России по Ярославской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, михаил евраев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дети-сироты