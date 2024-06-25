https://ria.ru/20240625/espch-1955306499.html

ЕСПЧ встал на сторону Украины в деле о Крыме

ЕСПЧ встал на сторону Украины в деле о Крыме - РИА Новости, 25.06.2024

ЕСПЧ встал на сторону Украины в деле о Крыме

Большая палата Европейского суда по правам человека во вторник признала РФ виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму, следует из решения,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:25

2024-06-25T13:25

2024-06-25T13:25

россия

украина

владимир путин

европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

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ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Большая палата Европейского суда по правам человека во вторник признала РФ виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму, следует из решения, опубликованного на сайте суда. "Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 5 (право на свободу и безопасность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 7 (наказание без закона), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 9 (свобода религии), 10 (свобода выражения мнений), 11 (свобода собрания), 14 (запрещение дискриминации) и 18 (ограничение применения ограничений прав) Европейской конвенции по правам человека", - следует из текста решения. Жалоба "Украина против России" была подана в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней украинские власти утверждали, что Россия с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека". В частности, обвинения были предъявлены по 12 статьям, среди которых убийства мирных граждан, задержания и запугивания журналистов, дискриминация этнических украинцев, политически мотивированные уголовные преследования. Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия "несет ответственность за административную практику", которая привела к нарушениям прав человека в Крыму, но сочла недоказанными остальные обвинения украинской стороны. Кроме того, ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос законности воссоединения Крыма с Россией с позиции международного права. В российском Минюсте отметили, что Страсбургский суд этим промежуточным решением признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года. Крым стал российским регионом в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума, на котором около 96 процентов избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220606/espch-1793475012.html

https://ria.ru/20240131/oon-1924657394.html

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россия, украина, владимир путин, европейский суд по правам человека (еспч), в мире