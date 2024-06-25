https://ria.ru/20240625/ekzamen-1955290876.html

Рособрнадзор обратился в Госдуму за предложениями по форме ЕГЭ

Рособрнадзор обратился в Госдуму за предложениями по форме ЕГЭ - РИА Новости, 25.06.2024

Рособрнадзор обратился в Госдуму за предложениями по форме ЕГЭ

Рособрнадзор направил депутатам Госдумы письмо, чтобы они дали свои конструктивные предложения по форме экзаменации школьников, сообщил глава ведомства Анзор... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:28

2024-06-25T12:28

2024-06-25T12:30

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

образование

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Рособрнадзор направил депутатам Госдумы письмо, чтобы они дали свои конструктивные предложения по форме экзаменации школьников, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. "Мы написали письмо, вчера отправили всем депутатам, которые так или иначе высказывались в адрес экзамена, хорошо или плохо… которые вышли с инициативой. Мы в очередной раз напишем письмо, чтобы они дали свои конструктивные или предметные замечания, а не просто давать отмену. Даже если отмену, не просто вернуться к старой системе, а конкретно предложат, какой экзамен они считают правильным, справедливым, комфортным", - сказал Музаев. Ранее главы Рособрнадзора и комитета ГД по просвещению предложили провести слушания по теме ЕГЭ 4 июля в Госдуме РФ. Музаев ранее сообщил РИА Новости, что после окончания периода сдачи ЕГЭ можно обсудить с экспертами формат справедливой и прозрачной итоговой оценки знаний школьников. Он также отметил, что в настоящее время у ребят сложный и ответственный период сдачи экзаменов. Также, по словам главы ведомства, со следующего года Рособрнадзор может дать право родительским комитетам контролировать процедуру досмотра детей перед единым государственным экзаменом.

https://ria.ru/20240620/ege-1954206955.html

https://ria.ru/20240606/ege-1950844897.html

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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование