https://ria.ru/20240625/eksport-1955333735.html

Южная Корея вытеснила США с первого места по объему экспорта в Китай

Южная Корея вытеснила США с первого места по объему экспорта в Китай - РИА Новости, 25.06.2024

Южная Корея вытеснила США с первого места по объему экспорта в Китай

Южная Корея по итогам первых пяти месяцев этого года стала главным поставщиком товаров в Китай, вытеснив с первого места США, при этом Россия осталась пятой,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:21

2024-06-25T14:21

2024-06-25T14:21

южная корея

сша

китай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Южная Корея по итогам первых пяти месяцев этого года стала главным поставщиком товаров в Китай, вытеснив с первого места США, при этом Россия осталась пятой, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статистики. Так, по итогам января-мая 2024 года главным экспортером товаров в Китай стала Южная Корея, поставив продукции на 70,9 миллиарда долларов. Она вытеснила США, которые занимали первое место по итогам пяти месяцев прошлого года. Таким образом, Штаты опустились на второе место с общим объемом поставок в 67,6 миллиарда долларов. Следом идут Австралия (63,7 миллиарда) и Япония (62,3 миллиарда), которых также обогнала Корея, занимавшая год назад четвертую строчку. Замкнула пятерку Россия, экспортировавшая в Поднебесную товаров на 54,7 миллиарда долларов. Также в десятку главных экспортеров вошли Бразилия (48,8 миллиарда долларов), Малайзия (42,7 миллиарда), Германия (38,8 миллиарда), Вьетнам (37,1 миллиарда) и Швейцария (34,3 миллиарда). Всего по итогам пяти месяцев 2024 года объем импорта Китая составил 1,064 триллиона долларов, из которых 219,7 миллиарда пришлись на май. Годом ранее объемы импорта составили 1,033 триллиона долларов за пять месяцев и 215,8 триллиона за май. Больше всего за год экспорт в Китай нарастили Южный Судан - в 3320 раз, до 158 миллионов долларов, Киргизия - в 4,2 раза, до 67 миллионов долларов, Чад - в 4,1 раза, до 330 миллионов, Никарагуа - в 3,5 раза, до 39 миллионов долларов, Бенин - в 2,8 раза, до 37 миллионов. А также Либерия, Венесуэла и Зимбабве - в 2,4-2,6 раза, до 62 миллионов, 1,1 миллиарда и 1,2 миллиарда долларов соответственно.

https://ria.ru/20240513/kitay-1945608937.html

https://ria.ru/20240119/perspektivy-1922239577.html

https://ria.ru/20240429/poluprovodniki-1942989153.html

южная корея

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, сша, китай, в мире