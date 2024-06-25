https://ria.ru/20240625/eksport-1955333735.html
Южная Корея вытеснила США с первого места по объему экспорта в Китай
Южная Корея вытеснила США с первого места по объему экспорта в Китай - РИА Новости, 25.06.2024
Южная Корея вытеснила США с первого места по объему экспорта в Китай
Южная Корея по итогам первых пяти месяцев этого года стала главным поставщиком товаров в Китай, вытеснив с первого места США, при этом Россия осталась пятой,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:21
2024-06-25T14:21
2024-06-25T14:21
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Южная Корея по итогам первых пяти месяцев этого года стала главным поставщиком товаров в Китай, вытеснив с первого места США, при этом Россия осталась пятой, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статистики. Так, по итогам января-мая 2024 года главным экспортером товаров в Китай стала Южная Корея, поставив продукции на 70,9 миллиарда долларов. Она вытеснила США, которые занимали первое место по итогам пяти месяцев прошлого года. Таким образом, Штаты опустились на второе место с общим объемом поставок в 67,6 миллиарда долларов. Следом идут Австралия (63,7 миллиарда) и Япония (62,3 миллиарда), которых также обогнала Корея, занимавшая год назад четвертую строчку. Замкнула пятерку Россия, экспортировавшая в Поднебесную товаров на 54,7 миллиарда долларов. Также в десятку главных экспортеров вошли Бразилия (48,8 миллиарда долларов), Малайзия (42,7 миллиарда), Германия (38,8 миллиарда), Вьетнам (37,1 миллиарда) и Швейцария (34,3 миллиарда). Всего по итогам пяти месяцев 2024 года объем импорта Китая составил 1,064 триллиона долларов, из которых 219,7 миллиарда пришлись на май. Годом ранее объемы импорта составили 1,033 триллиона долларов за пять месяцев и 215,8 триллиона за май. Больше всего за год экспорт в Китай нарастили Южный Судан - в 3320 раз, до 158 миллионов долларов, Киргизия - в 4,2 раза, до 67 миллионов долларов, Чад - в 4,1 раза, до 330 миллионов, Никарагуа - в 3,5 раза, до 39 миллионов долларов, Бенин - в 2,8 раза, до 37 миллионов. А также Либерия, Венесуэла и Зимбабве - в 2,4-2,6 раза, до 62 миллионов, 1,1 миллиарда и 1,2 миллиарда долларов соответственно.
https://ria.ru/20240513/kitay-1945608937.html
https://ria.ru/20240119/perspektivy-1922239577.html
https://ria.ru/20240429/poluprovodniki-1942989153.html
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южная корея, сша, китай, в мире
Южная Корея, США, Китай, В мире
Южная Корея вытеснила США с первого места по объему экспорта в Китай
Южная Корея вытеснила США с 1 места по экспорту в КНР по итогам 5 месяцев