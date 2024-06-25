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На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.06.2024
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12:44 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/dtp-1955294854.html
На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.06.2024
На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
Пять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении трех машин на юго-востоке Москвы, одна из них перевернулась, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:44
2024-06-25T12:44
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении трех машин на юго-востоке Москвы, одна из них перевернулась, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На улице Иловайская произошло ДТП с участием трех автомобилей", - сказал собеседник агентства, добавив, что одна машина перевернулась. По его словам, "предварительно, пострадали пять человек", им оказана помощь на месте. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В Москве на улице Иловайская столкнулись три машины, пять человек пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении трех машин на юго-востоке Москвы, одна из них перевернулась, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Иловайская произошло ДТП с участием трех автомобилей", - сказал собеседник агентства, добавив, что одна машина перевернулась.
По его словам, "предварительно, пострадали пять человек", им оказана помощь на месте. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются.
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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