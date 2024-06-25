https://ria.ru/20240625/dtp-1955294854.html
На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.06.2024
На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
Пять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении трех машин на юго-востоке Москвы, одна из них перевернулась, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:44
2024-06-25T12:44
2024-06-25T12:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении трех машин на юго-востоке Москвы, одна из них перевернулась, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На улице Иловайская произошло ДТП с участием трех автомобилей", - сказал собеседник агентства, добавив, что одна машина перевернулась. По его словам, "предварительно, пострадали пять человек", им оказана помощь на месте. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
В Москве на улице Иловайская столкнулись три машины, пять человек пострадали
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении трех машин на юго-востоке Москвы, одна из них перевернулась, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Иловайская произошло ДТП с участием трех автомобилей", - сказал собеседник агентства, добавив, что одна машина перевернулась.
По его словам, "предварительно, пострадали пять человек", им оказана помощь на месте. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются.