https://ria.ru/20240625/dtp-1955294854.html

На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.06.2024

На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Пять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении трех машин на юго-востоке Москвы, одна из них перевернулась, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:44

2024-06-25T12:44

2024-06-25T12:44

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении трех машин на юго-востоке Москвы, одна из них перевернулась, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На улице Иловайская произошло ДТП с участием трех автомобилей", - сказал собеседник агентства, добавив, что одна машина перевернулась. По его словам, "предварительно, пострадали пять человек", им оказана помощь на месте. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва