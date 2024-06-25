https://ria.ru/20240625/dtp-1955229824.html
На Чукотке девушка погибла в ДТП
На Чукотке девушка погибла в ДТП - РИА Новости, 25.06.2024
На Чукотке девушка погибла в ДТП
Девушка погибла, еще трое подростков госпитализированы на севере Чукотки в результате опрокидывания иномарки, за рулем которой был несовершеннолетний, сообщает... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:03
2024-06-25T09:03
2024-06-25T09:16
происшествия
авто
чаунский район
toyota corolla
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Девушка погибла, еще трое подростков госпитализированы на севере Чукотки в результате опрокидывания иномарки, за рулем которой был несовершеннолетний, сообщает прокуратура региона. "По предварительным данным, ночью 24 июня в 18 километрах от Певека несовершеннолетний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где машина перевернулась. В результате ДТП скончался пассажир, водитель и двое подростков с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что погибшей девушке – 20 лет. На место аварии выехал прокурор Чаунского района Юрий Ракитин. Ведомство взяло на контроль проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20240602/dtp-1950061931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, чаунский район, toyota corolla
Происшествия, Авто, Чаунский район, Toyota Corolla
На Чукотке девушка погибла в ДТП
На севере Чукотки в ДТП погибла 20-летняя девушка, 3 подростка госпитализированы
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости.
Девушка погибла, еще трое подростков госпитализированы на севере Чукотки в результате опрокидывания иномарки, за рулем которой был несовершеннолетний, сообщает прокуратура
региона.
"По предварительным данным, ночью 24 июня в 18 километрах от Певека несовершеннолетний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где машина перевернулась. В результате ДТП скончался пассажир, водитель и двое подростков с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что погибшей девушке – 20 лет.
На место аварии выехал прокурор Чаунского района Юрий Ракитин. Ведомство взяло на контроль проверку по факту ДТП.