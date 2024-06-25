https://ria.ru/20240625/dtp-1955229824.html

На Чукотке девушка погибла в ДТП

На Чукотке девушка погибла в ДТП - РИА Новости, 25.06.2024

На Чукотке девушка погибла в ДТП

Девушка погибла, еще трое подростков госпитализированы на севере Чукотки в результате опрокидывания иномарки, за рулем которой был несовершеннолетний, сообщает... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:03

2024-06-25T09:03

2024-06-25T09:16

происшествия

авто

чаунский район

toyota corolla

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Девушка погибла, еще трое подростков госпитализированы на севере Чукотки в результате опрокидывания иномарки, за рулем которой был несовершеннолетний, сообщает прокуратура региона. "По предварительным данным, ночью 24 июня в 18 километрах от Певека несовершеннолетний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где машина перевернулась. В результате ДТП скончался пассажир, водитель и двое подростков с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что погибшей девушке – 20 лет. На место аварии выехал прокурор Чаунского района Юрий Ракитин. Ведомство взяло на контроль проверку по факту ДТП.

https://ria.ru/20240602/dtp-1950061931.html

чаунский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авто, чаунский район, toyota corolla