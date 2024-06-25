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СМИ: в НАТО считают доступные и дешевые дроны серьезной угрозой - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/drony-1955386907.html
СМИ: в НАТО считают доступные и дешевые дроны серьезной угрозой
СМИ: в НАТО считают доступные и дешевые дроны серьезной угрозой - РИА Новости, 25.06.2024
СМИ: в НАТО считают доступные и дешевые дроны серьезной угрозой
В НАТО считают серьезной угрозой доступные и дешевые дроны, поскольку они могут быть использованы для нанесения урона даже самым мощным единицам оружия альянса, РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:35
2024-06-25T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
россия
нато
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В НАТО считают серьезной угрозой доступные и дешевые дроны, поскольку они могут быть использованы для нанесения урона даже самым мощным единицам оружия альянса, сообщает издание inews. "Недорогие и доступные дроны представляют "одну из самых значимых угроз" обороне НАТО", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на ведущих исследователей, работающих на альянс. Высокопоставленные чиновники НАТО полагают, что беспилотники, которые стоят чуть больше 100 долларов, могут быть использованы для уничтожения самых мощных вооружений альянса, пишет inews. Исследователь из агентства НАТО по связи и информации Марио Бен отметил, что обычные дроны могут быть использованы в качестве оружия Россией или другими субъектами против передовых систем ПВО альянса.
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в мире, технологии, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, НАТО
СМИ: в НАТО считают доступные и дешевые дроны серьезной угрозой

inews: дешевыми дронами можно нанести ущерб даже самой мощной технике НАТО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В НАТО считают серьезной угрозой доступные и дешевые дроны, поскольку они могут быть использованы для нанесения урона даже самым мощным единицам оружия альянса, сообщает издание inews.
"Недорогие и доступные дроны представляют "одну из самых значимых угроз" обороне НАТО", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на ведущих исследователей, работающих на альянс.
Высокопоставленные чиновники НАТО полагают, что беспилотники, которые стоят чуть больше 100 долларов, могут быть использованы для уничтожения самых мощных вооружений альянса, пишет inews.
Исследователь из агентства НАТО по связи и информации Марио Бен отметил, что обычные дроны могут быть использованы в качестве оружия Россией или другими субъектами против передовых систем ПВО альянса.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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