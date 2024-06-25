https://ria.ru/20240625/drony-1955386907.html

СМИ: в НАТО считают доступные и дешевые дроны серьезной угрозой

СМИ: в НАТО считают доступные и дешевые дроны серьезной угрозой - РИА Новости, 25.06.2024

СМИ: в НАТО считают доступные и дешевые дроны серьезной угрозой

В НАТО считают серьезной угрозой доступные и дешевые дроны, поскольку они могут быть использованы для нанесения урона даже самым мощным единицам оружия альянса, РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:35

2024-06-25T16:35

2024-06-25T16:35

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В НАТО считают серьезной угрозой доступные и дешевые дроны, поскольку они могут быть использованы для нанесения урона даже самым мощным единицам оружия альянса, сообщает издание inews. "Недорогие и доступные дроны представляют "одну из самых значимых угроз" обороне НАТО", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на ведущих исследователей, работающих на альянс. Высокопоставленные чиновники НАТО полагают, что беспилотники, которые стоят чуть больше 100 долларов, могут быть использованы для уничтожения самых мощных вооружений альянса, пишет inews. Исследователь из агентства НАТО по связи и информации Марио Бен отметил, что обычные дроны могут быть использованы в качестве оружия Россией или другими субъектами против передовых систем ПВО альянса.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, россия, нато