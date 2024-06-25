Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не располагают информацией о якобы сбитом американском БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 25.06.2024 (обновлено: 18:10 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/dron-1955311525.html
В Кремле не располагают информацией о якобы сбитом американском БПЛА
В Кремле не располагают информацией о якобы сбитом американском БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024
В Кремле не располагают информацией о якобы сбитом американском БПЛА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что американский беспилотник якобы был сбит над Черным морем. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:40
2024-06-25T18:10
черное море
россия
дмитрий песков
безопасность
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_0:3:3081:1736_1920x0_80_0_0_17ec6ae5190bde482fe820763960f97c.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что американский беспилотник якобы был сбит над Черным морем. "Я, честно говоря, не располагаю такой информацией", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у него информация о том, что якобы над Черным морем ночью был сбит американский беспилотник.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955035702.html
черное море
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_10294aff885cca8a8cdb410d9070693d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, россия, дмитрий песков, безопасность, сша
Черное море, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, США
В Кремле не располагают информацией о якобы сбитом американском БПЛА

Песков не располагает информацией о якобы сбитом над Черным морем дроне США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что американский беспилотник якобы был сбит над Черным морем.
"Я, честно говоря, не располагаю такой информацией", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у него информация о том, что якобы над Черным морем ночью был сбит американский беспилотник.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Причастность США к удару по Севастополю не вызывает сомнений, заявили в МИД
24 июня, 12:47
 
Черное мореРоссияДмитрий ПесковБезопасностьСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала