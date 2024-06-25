https://ria.ru/20240625/dron-1955311525.html
В Кремле не располагают информацией о якобы сбитом американском БПЛА
В Кремле не располагают информацией о якобы сбитом американском БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024
В Кремле не располагают информацией о якобы сбитом американском БПЛА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что американский беспилотник якобы был сбит над Черным морем. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:40
2024-06-25T13:40
2024-06-25T18:10
черное море
россия
дмитрий песков
безопасность
сша
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что американский беспилотник якобы был сбит над Черным морем. "Я, честно говоря, не располагаю такой информацией", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у него информация о том, что якобы над Черным морем ночью был сбит американский беспилотник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, дмитрий песков, безопасность, сша
Черное море, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, США
В Кремле не располагают информацией о якобы сбитом американском БПЛА
Песков не располагает информацией о якобы сбитом над Черным морем дроне США