https://ria.ru/20240625/dron-1955311525.html

В Кремле не располагают информацией о якобы сбитом американском БПЛА

В Кремле не располагают информацией о якобы сбитом американском БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024

В Кремле не располагают информацией о якобы сбитом американском БПЛА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что американский беспилотник якобы был сбит над Черным морем. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:40

2024-06-25T13:40

2024-06-25T18:10

черное море

россия

дмитрий песков

безопасность

сша

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что американский беспилотник якобы был сбит над Черным морем. "Я, честно говоря, не располагаю такой информацией", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у него информация о том, что якобы над Черным морем ночью был сбит американский беспилотник.

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955035702.html

черное море

россия

сша

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Кирилл Волков

черное море, россия, дмитрий песков, безопасность, сша