https://ria.ru/20240625/draka-1955387273.html

В Кемерово произошла драка со стрельбой у кафе

В Кемерово произошла драка со стрельбой у кафе - РИА Новости, 25.06.2024

В Кемерово произошла драка со стрельбой у кафе

Драка со стрельбой произошла у кафе в Кемерово, два человека ранены, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:36

2024-06-25T16:36

2024-06-25T18:26

происшествия

кемерово

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955417756_33:0:927:503_1920x0_80_0_0_67ea85bf838756b5efcdde8ded754d86.jpg

КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Драка со стрельбой произошла у кафе в Кемерово, два человека ранены, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Сообщение о драке со стрельбой в районе кафе на берегу озера Красное в Кемерово поступило в отдел полиции "Ленинский" около 00.15 (20.15 24 июня мск). На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. "Полицейские установили личности всех участников инцидента, а также выяснили, что конфликт между ними произошел на бытовой почве. Кроме того, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, стрелявшего из оружия и причинившего телесные повреждения двум оппонентам. У него полицейские обнаружили и изъяли не зарегистрированный в установленном порядке травматический пистолет", - говорится в сообщении. Уточняется, что оружие направлено на экспертизу. ‍В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ru/20240613/draka-1952604407.html

https://ria.ru/20231206/draka-1914235167.html

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, россия