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В Кемерово произошла драка со стрельбой у кафе - РИА Новости, 25.06.2024
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16:36 25.06.2024 (обновлено: 18:26 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/draka-1955387273.html
В Кемерово произошла драка со стрельбой у кафе
В Кемерово произошла драка со стрельбой у кафе - РИА Новости, 25.06.2024
В Кемерово произошла драка со стрельбой у кафе
Драка со стрельбой произошла у кафе в Кемерово, два человека ранены, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:36
2024-06-25T18:26
происшествия
кемерово
россия
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КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Драка со стрельбой произошла у кафе в Кемерово, два человека ранены, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Сообщение о драке со стрельбой в районе кафе на берегу озера Красное в Кемерово поступило в отдел полиции "Ленинский" около 00.15 (20.15 24 июня мск). На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. "Полицейские установили личности всех участников инцидента, а также выяснили, что конфликт между ними произошел на бытовой почве. Кроме того, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, стрелявшего из оружия и причинившего телесные повреждения двум оппонентам. У него полицейские обнаружили и изъяли не зарегистрированный в установленном порядке травматический пистолет", - говорится в сообщении. Уточняется, что оружие направлено на экспертизу. ‍В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ru/20240613/draka-1952604407.html
https://ria.ru/20231206/draka-1914235167.html
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происшествия, кемерово, россия
Происшествия, Кемерово, Россия
В Кемерово произошла драка со стрельбой у кафе

В Кемерово у кафе произошла драка со стрельбой, двое человека ранены

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramТравматический пистолет, изъятый у местного жителя после конфликта со стрельбой у кафе в Кемерово. 25 июня 2024
Травматический пистолет, изъятый у местного жителя после конфликта со стрельбой у кафе в Кемерово. 25 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
Травматический пистолет, изъятый у местного жителя после конфликта со стрельбой у кафе в Кемерово. 25 июня 2024
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Драка со стрельбой произошла у кафе в Кемерово, два человека ранены, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сообщение о драке со стрельбой в районе кафе на берегу озера Красное в Кемерово поступило в отдел полиции "Ленинский" около 00.15 (20.15 24 июня мск). На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.
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«
"Полицейские установили личности всех участников инцидента, а также выяснили, что конфликт между ними произошел на бытовой почве. Кроме того, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, стрелявшего из оружия и причинившего телесные повреждения двум оппонентам. У него полицейские обнаружили и изъяли не зарегистрированный в установленном порядке травматический пистолет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оружие направлено на экспертизу.
‍В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы.
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