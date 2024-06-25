https://ria.ru/20240625/dollar-1955196080.html

Названа цифра, после которой все перестанут покупать доллары и евро

Названа цифра, после которой все перестанут покупать доллары и евро - РИА Новости, 25.06.2024

Названа цифра, после которой все перестанут покупать доллары и евро

Психологическая отметка – 90 или 100 рублей за доллар или евро – может послужить чертой, после которой россияне прекратят покупать наличную валюту. Но это... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T02:15

2024-06-25T02:15

2024-06-25T02:15

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919967314_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_098d9eac7b1cf5ec2229b305535eeea6.jpg

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Психологическая отметка – 90 или 100 рублей за доллар или евро – может послужить чертой, после которой россияне прекратят покупать наличную валюту. Но это весьма условный ориентир, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.Он объяснил, что заградительным может стать практически любой курс – все зависит от экономической ситуации, геополитики, финансовых трендов и еще множества факторов. "Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать такой планкой", - рассуждает финансист.Нынешнее внебиржевое курсообразование дает больший, чем раньше, разброс курсов в обменниках. Иногда они существенно отличаются от ориентира, заданного Банком России из-за внутренних условий. Поэтому есть шанс изучить рынок и подобрать оптимальный вариант, заключил он.

https://ria.ru/20240621/rubl-1954409792.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия