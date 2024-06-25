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Названа цифра, после которой все перестанут покупать доллары и евро
Названа цифра, после которой все перестанут покупать доллары и евро - РИА Новости, 25.06.2024
Названа цифра, после которой все перестанут покупать доллары и евро
Психологическая отметка – 90 или 100 рублей за доллар или евро – может послужить чертой, после которой россияне прекратят покупать наличную валюту. Но это... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T02:15
2024-06-25T02:15
2024-06-25T02:15
экономика
россия
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Психологическая отметка – 90 или 100 рублей за доллар или евро – может послужить чертой, после которой россияне прекратят покупать наличную валюту. Но это весьма условный ориентир, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.Он объяснил, что заградительным может стать практически любой курс – все зависит от экономической ситуации, геополитики, финансовых трендов и еще множества факторов. "Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать такой планкой", - рассуждает финансист.Нынешнее внебиржевое курсообразование дает больший, чем раньше, разброс курсов в обменниках. Иногда они существенно отличаются от ориентира, заданного Банком России из-за внутренних условий. Поэтому есть шанс изучить рынок и подобрать оптимальный вариант, заключил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия
Названа цифра, после которой все перестанут покупать доллары и евро
Финансист Перепелица: россияне могут перестать покупать доллар дороже ста рублей
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости.
Психологическая отметка – 90 или 100 рублей за доллар или евро – может послужить чертой, после которой россияне прекратят покупать наличную валюту. Но это весьма условный ориентир, рассказал в интервью
агентству "Прайм" доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.
Он объяснил, что заградительным может стать практически любой курс – все зависит от экономической ситуации, геополитики, финансовых трендов и еще множества факторов. "Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать такой планкой", - рассуждает финансист.
Нынешнее внебиржевое курсообразование дает больший, чем раньше, разброс курсов в обменниках. Иногда они существенно отличаются от ориентира, заданного Банком России из-за внутренних условий. Поэтому есть шанс изучить рынок и подобрать оптимальный вариант, заключил он.