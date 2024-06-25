Рейтинг@Mail.ru
Депутат раскрыла подробности проекта о порядке оборота книг иноагентов - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:27 25.06.2024 (обновлено: 16:33 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/deputat-1955382385.html
Депутат раскрыла подробности проекта о порядке оборота книг иноагентов
Депутат раскрыла подробности проекта о порядке оборота книг иноагентов - РИА Новости, 25.06.2024
Депутат раскрыла подробности проекта о порядке оборота книг иноагентов
Книги авторов-иноагентов будут выдаваться в библиотеках по особому порядку, а книги, содержащие антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов будут... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:27
2024-06-25T16:33
россия
культура
луганская народная республика
донецкая народная республика
елена ямпольская
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155522/50/1555225057_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_297c2bc6d9812c1e508e588291f9481d.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Книги авторов-иноагентов будут выдаваться в библиотеках по особому порядку, а книги, содержащие антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов будут находится на спецхранении, сообщила депутат Госдумы Ольга Германова.Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках."Мы эти книги будем выдавать по особому порядку, они не будут на первых полках, чтобы не пропагандировать этого автора… Мы не изымаем книги, такую литературу мы будем относить на спецхранение, что касается новых территорий, остальная литература будет выдаваться по особому порядку", - сказала она на пленарном заседании.Законопроект был внесен в Госдуму в марте, авторами выступили экс-глава комитета Госдумы по культуре, советник президента РФ Елена Ямпольская, а также депутаты ГД. Согласно тексту законопроекта, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг.Авторы проекта поясняют, что в настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, по мнению авторов проекта, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации.Авторы добавляют, что порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен Минкультуры РФ.Министерство культуры также будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
https://radiosputnik.ru/20240227/volodin-1929777111.html
https://ria.ru/20240318/tvorchestvo-1934037314.html
https://ria.ru/20240527/gosduma-1948627382.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155522/50/1555225057_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_cad38eb1dcebdc2b056a7c6a86c1deaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, елена ямпольская, госдума рф
Россия, Культура, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Елена Ямпольская, Госдума РФ
Депутат раскрыла подробности проекта о порядке оборота книг иноагентов

Депутат: книги иноагентов будут выдаваться в библиотеках по особому порядку

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкБиблиотека
Библиотека - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
Библиотека. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Книги авторов-иноагентов будут выдаваться в библиотеках по особому порядку, а книги, содержащие антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов будут находится на спецхранении, сообщила депутат Госдумы Ольга Германова.
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Володин назвал способ избавиться от статуса иноагента
27 февраля, 14:22
«
"Мы эти книги будем выдавать по особому порядку, они не будут на первых полках, чтобы не пропагандировать этого автора… Мы не изымаем книги, такую литературу мы будем относить на спецхранение, что касается новых территорий, остальная литература будет выдаваться по особому порядку", - сказала она на пленарном заседании.
Законопроект был внесен в Госдуму в марте, авторами выступили экс-глава комитета Госдумы по культуре, советник президента РФ Елена Ямпольская, а также депутаты ГД. Согласно тексту законопроекта, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В Госдуме предложили отделить творчество иноагентов в Яндекс.Музыке
18 марта, 15:38
Авторы проекта поясняют, что в настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, по мнению авторов проекта, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации.
Авторы добавляют, что порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен Минкультуры РФ.
Министерство культуры также будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
ГД: классика литературы не подпадет под закон о пропаганде наркотиков
27 мая, 13:41
 
КультураРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЕлена ЯмпольскаяГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала