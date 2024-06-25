https://ria.ru/20240625/deputat-1955382385.html

Депутат раскрыла подробности проекта о порядке оборота книг иноагентов

Депутат раскрыла подробности проекта о порядке оборота книг иноагентов - РИА Новости, 25.06.2024

Депутат раскрыла подробности проекта о порядке оборота книг иноагентов

Книги авторов-иноагентов будут выдаваться в библиотеках по особому порядку, а книги, содержащие антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов будут... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:27

2024-06-25T16:27

2024-06-25T16:33

россия

культура

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донецкая народная республика

елена ямпольская

госдума рф

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Книги авторов-иноагентов будут выдаваться в библиотеках по особому порядку, а книги, содержащие антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов будут находится на спецхранении, сообщила депутат Госдумы Ольга Германова.Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках."Мы эти книги будем выдавать по особому порядку, они не будут на первых полках, чтобы не пропагандировать этого автора… Мы не изымаем книги, такую литературу мы будем относить на спецхранение, что касается новых территорий, остальная литература будет выдаваться по особому порядку", - сказала она на пленарном заседании.Законопроект был внесен в Госдуму в марте, авторами выступили экс-глава комитета Госдумы по культуре, советник президента РФ Елена Ямпольская, а также депутаты ГД. Согласно тексту законопроекта, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг.Авторы проекта поясняют, что в настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, по мнению авторов проекта, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации.Авторы добавляют, что порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен Минкультуры РФ.Министерство культуры также будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

https://radiosputnik.ru/20240227/volodin-1929777111.html

https://ria.ru/20240318/tvorchestvo-1934037314.html

https://ria.ru/20240527/gosduma-1948627382.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, елена ямпольская, госдума рф