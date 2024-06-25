https://ria.ru/20240625/dagestan-1955381021.html
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали на десять суток
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали на десять суток - РИА Новости, 25.06.2024
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали на десять суток
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов, арестован на 10 суток по делу о мелком хулиганстве, сообщила РИА Новости во РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:22
2024-06-25T16:22
2024-06-25T16:48
сергокалинский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов, арестован на 10 суток по делу о мелком хулиганстве, сообщила РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева."Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Омарова М.А. виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сообщила Мамаева.На фоне сообщений об участии родственников Омарова в воскресных терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". В понедельник глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955047930.html
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сергокалинский район, происшествия
Сергокалинский район, Происшествия
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали на десять суток
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали за хулиганство
МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов, арестован на 10 суток по делу о мелком хулиганстве, сообщила РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
«
"Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Омарова М.А. виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сообщила Мамаева.
На фоне сообщений об участии родственников Омарова в воскресных терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". В понедельник глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман.