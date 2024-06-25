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Двое охранников синагоги в Дербенте погибли при теракте - РИА Новости, 25.06.2024
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14:41 25.06.2024 (обновлено: 14:44 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955344964.html
Двое охранников синагоги в Дербенте погибли при теракте
Двое охранников синагоги в Дербенте погибли при теракте - РИА Новости, 25.06.2024
Двое охранников синагоги в Дербенте погибли при теракте
Двое охранников синагоги в Дербенте погибли в результате теракта, прихожан внутри не было, сообщил РИА Новости работник синагоги. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:41
2024-06-25T14:44
дербент
махачкала
сергокалинский район
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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ДЕРБЕНТ, 25 июн - РИА Новости. Двое охранников синагоги в Дербенте погибли в результате теракта, прихожан внутри не было, сообщил РИА Новости работник синагоги. "Забросали зажигательные смеси, убили двух охранников. Прихожан в этот момент внутри не было", – сказал собеседник. Прихожанин синагоги сообщил РИА Новости, что "это произошло за полчаса до молитвы".Сейчас в синагоге продолжается ликвидация последствий пожара, идет разбор завалов и вывоз мусора.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. Погибли правоохранители и гражданские, среди которых священник, пострадали свыше 40 человек. Силовики уничтожили пятерых боевиков - по словам главы региона Сергея Меликова, они были выходцами Сергокалинского района республики.
https://radiosputnik.ru/20240624/dagestan-1955100798.html
https://ria.ru/20240624/sinagoga-1955012160.html
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махачкала
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дербент, махачкала, сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Дербент, Махачкала, Сергокалинский район, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Двое охранников синагоги в Дербенте погибли при теракте

Двое охранников синагоги в Дербенте погибли при теракте, прихожан внутри не было

© Пресс-служба главы ДагестанаСинагога Келе-Нумаз в Дербенте после теракта
Синагога Келе-Нумаз в Дербенте после теракта
© Пресс-служба главы Дагестана
Синагога Келе-Нумаз в Дербенте после теракта
Читать ria.ru в
ДЕРБЕНТ, 25 июн - РИА Новости. Двое охранников синагоги в Дербенте погибли в результате теракта, прихожан внутри не было, сообщил РИА Новости работник синагоги.
«
"Забросали зажигательные смеси, убили двух охранников. Прихожан в этот момент внутри не было", – сказал собеседник.
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Прихожанин синагоги сообщил РИА Новости, что "это произошло за полчаса до молитвы".
Сейчас в синагоге продолжается ликвидация последствий пожара, идет разбор завалов и вывоз мусора.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. Погибли правоохранители и гражданские, среди которых священник, пострадали свыше 40 человек. Силовики уничтожили пятерых боевиков - по словам главы региона Сергея Меликова, они были выходцами Сергокалинского района республики.
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ДербентМахачкалаСергокалинский районВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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