https://ria.ru/20240625/dagestan-1955294616.html

В Дагестане ликвидировали одного из сыновей главы района, сообщил источник

В Дагестане ликвидировали одного из сыновей главы района, сообщил источник - РИА Новости, 25.06.2024

В Дагестане ликвидировали одного из сыновей главы района, сообщил источник

В ходе контртеррористической операции в Дагестане был ликвидирован один из сыновей главы Сергокалинского района – 31-летний Осман, сообщил источник РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:43

2024-06-25T12:43

2024-06-25T13:00

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

сергокалинский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. В ходе контртеррористической операции в Дагестане был ликвидирован один из сыновей главы Сергокалинского района – 31-летний Осман, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах."Среди ликвидированных – 31-летний Осман Омаров, сын (уволенного главы Сергокалинского района) Магомеда Омарова", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

сергокалинский район

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2024

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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, сергокалинский район, происшествия