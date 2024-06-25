https://ria.ru/20240625/dagestan-1955294616.html
В Дагестане ликвидировали одного из сыновей главы района, сообщил источник
В Дагестане ликвидировали одного из сыновей главы района, сообщил источник - РИА Новости, 25.06.2024
В Дагестане ликвидировали одного из сыновей главы района, сообщил источник
В ходе контртеррористической операции в Дагестане был ликвидирован один из сыновей главы Сергокалинского района – 31-летний Осман, сообщил источник РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:43
2024-06-25T12:43
2024-06-25T13:00
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
сергокалинский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. В ходе контртеррористической операции в Дагестане был ликвидирован один из сыновей главы Сергокалинского района – 31-летний Осман, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах."Среди ликвидированных – 31-летний Осман Омаров, сын (уволенного главы Сергокалинского района) Магомеда Омарова", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, сергокалинский район, происшествия
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Сергокалинский район, Происшествия
В Дагестане ликвидировали одного из сыновей главы района, сообщил источник
Источник: в Дагестане ликвидировали сына уволенного главы района