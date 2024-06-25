https://ria.ru/20240625/dagestan-1955214214.html

Жители Сергокалы не знали о причастности сыновей главы района к экстремизму

Жители Сергокалы не знали о причастности сыновей главы района к экстремизму - РИА Новости, 25.06.2024

Жители Сергокалы не знали о причастности сыновей главы района к экстремизму

Жители дагестанского села Сергокала не знали, что сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова были причастны к экстремистской деятельности, все были в РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T05:45

2024-06-25T05:45

2024-06-25T05:46

происшествия

сергокалинский район

дербент

махачкала

единая россия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

россия

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СЕРГОКАЛА (Дагестан), 25 июн - РИА Новости. Жители дагестанского села Сергокала не знали, что сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова были причастны к экстремистской деятельности, все были в шоке, заявили двое местных жителей в беседе с РИА Новости. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах Дагестана сообщал, что глава Сергокалинского района Магомед Омаров был задержан и доставлен на допрос в связи с тем, что двое его сыновей были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". В понедельник глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности. "Никто не знал (о причастности сыновей главы района к экстремизму - ред.). Мы лично не знали, в шоке были, когда услышали", – сказал один из собеседников. Другой собеседник также заявил, что "вообще ничего не слышно было за них". "Если бы они в селе были бы, может знали бы, а так, они же не здесь были", – сказал мужчина. Омарова они охарактеризовали как "хорошего парня", о котором ничего плохого сказать они не могут. По словам мужчин, свою работу чиновник "выполнял добросовестно". Также собеседники рассказали, что минувшей ночью слышали в селе стрельбу – ранее в МВД Дагестана сообщали, что на площади в Сергокале была обстреляна машина с полицейскими. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955191418.html

https://ria.ru/20240625/omarov-1955200314.html

сергокалинский район

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происшествия, сергокалинский район, дербент, махачкала, единая россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия