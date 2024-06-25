Tesla отозвала около 12 тысяч электропикапов Cybertruck
Tesla отзывает 11 688 Cybertruck из-за неисправности стеклоочистителей
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 11 688 электропикапов Cybertruck из-за неисправности стеклоочистителей, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
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"Компания Tesla отзывает некоторые электромобили Cybertruck 2024 года выпуска. Подача чрезмерного электрического тока может вызвать сбой мотора стеклоочистителя лобового стекла", - говорится в сообщении.
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Регулятор комментирует, что неисправность в работе стеклоочистителя может привести к ухудшению видимости, что может стать причиной аварийной ситуации. В пресс-релизе также сообщается, что сервисная служба Tesla бесплатно произведет замену электромотора стеклоочистителей.
Кроме того, американский производитель отозвал еще 11 383 электромобилей Cybertruck 2024 года выпуска из-за возможности отклеивания обшивки багажника, что может создать опасность для участников дорожного движения. Сервисная служба Tesla бесплатно осуществит дополнительное закрепление обшивки или же замену утерянного элемента, отмечает NHTSA.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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