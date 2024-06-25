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Tesla отозвала около 12 тысяч электропикапов Cybertruck - РИА Новости, 25.06.2024
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14:00 25.06.2024 (обновлено: 14:05 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/cybertruck-1955326997.html
Tesla отозвала около 12 тысяч электропикапов Cybertruck
Tesla отозвала около 12 тысяч электропикапов Cybertruck - РИА Новости, 25.06.2024
Tesla отозвала около 12 тысяч электропикапов Cybertruck
Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 11 688 электропикапов Cybertruck из-за неисправности стеклоочистителей, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:00
2024-06-25T14:05
экономика
авто
пало-альто
остин
техас
илон маск
tesla motors
ford motor
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 11 688 электропикапов Cybertruck из-за неисправности стеклоочистителей, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Компания Tesla отзывает некоторые электромобили Cybertruck 2024 года выпуска. Подача чрезмерного электрического тока может вызвать сбой мотора стеклоочистителя лобового стекла", - говорится в сообщении. Регулятор комментирует, что неисправность в работе стеклоочистителя может привести к ухудшению видимости, что может стать причиной аварийной ситуации. В пресс-релизе также сообщается, что сервисная служба Tesla бесплатно произведет замену электромотора стеклоочистителей. Кроме того, американский производитель отозвал еще 11 383 электромобилей Cybertruck 2024 года выпуска из-за возможности отклеивания обшивки багажника, что может создать опасность для участников дорожного движения. Сервисная служба Tesla бесплатно осуществит дополнительное закрепление обшивки или же замену утерянного элемента, отмечает NHTSA. Tesla Cybertruck - это второй по популярности электрический пикап на рынке, уступающий пикапу F-150 от американского автопроизводителя Ford. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://ria.ru/20231213/tesla-1915537517.html
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экономика, авто, пало-альто, остин, техас, илон маск, tesla motors, ford motor, f-15se, toyota corolla
Экономика, Авто, Пало-Альто, Остин, Техас, Илон Маск, Tesla motors, Ford Motor, F-15SE, Toyota Corolla
Tesla отозвала около 12 тысяч электропикапов Cybertruck

Tesla отзывает 11 688 Cybertruck из-за неисправности стеклоочистителей

© Фото : страница Илорна Маска в TwitterПрезентация автомобиля Tesla Cybertruck
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : страница Илорна Маска в Twitter
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 11 688 электропикапов Cybertruck из-за неисправности стеклоочистителей, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
«
"Компания Tesla отзывает некоторые электромобили Cybertruck 2024 года выпуска. Подача чрезмерного электрического тока может вызвать сбой мотора стеклоочистителя лобового стекла", - говорится в сообщении.
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Регулятор комментирует, что неисправность в работе стеклоочистителя может привести к ухудшению видимости, что может стать причиной аварийной ситуации. В пресс-релизе также сообщается, что сервисная служба Tesla бесплатно произведет замену электромотора стеклоочистителей.
Кроме того, американский производитель отозвал еще 11 383 электромобилей Cybertruck 2024 года выпуска из-за возможности отклеивания обшивки багажника, что может создать опасность для участников дорожного движения. Сервисная служба Tesla бесплатно осуществит дополнительное закрепление обшивки или же замену утерянного элемента, отмечает NHTSA.
Tesla Cybertruck - это второй по популярности электрический пикап на рынке, уступающий пикапу F-150 от американского автопроизводителя Ford.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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ЭкономикаАвтоПало-АльтоОстинТехасИлон МаскTesla motorsFord MotorF-15SEToyota Corolla
 
 
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