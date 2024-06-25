https://ria.ru/20240625/chernyshenko-1955403610.html
Чернышенко рассказал о турпоездках иностранцев в Россию в 2023 году
Чернышенко рассказал о турпоездках иностранцев в Россию в 2023 году - РИА Новости, 25.06.2024
Чернышенко рассказал о турпоездках иностранцев в Россию в 2023 году
Число иностранных туристов в России в 2023 году увеличилось на 1 миллион, они привезли порядка 3,5 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:34
2024-06-25T17:34
2024-06-25T17:34
туризм
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число иностранных туристов в России в 2023 году увеличилось на 1 миллион, они привезли порядка 3,5 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Можно с осторожностью говорить о росте въездного туризма. Рост турпоездок иностранцев в Россию в 2023 году составил более 1 миллиона человек. Они привезли примерно 3,5 миллиарда долларов", – сказал Чернышенко на стратсессии по нацпроектам с участием премьер-министра Михаила Мишустина. Вице-премьер также сообщил, что сфера туризма в России демонстрирует впечатляющий рост по всем показателям. "Увеличение числа турпоездок за последние два года идет по 25% – это более 17 миллионов новых турпоездок", - указал он. Он уточнил, что в 2023 году вложения в туризм превысили 800 миллиардов рублей, что вдвое больше показателей 2022 года. Ранее замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщал, что по итогам 2023 года Россию посетило 4 миллиона иностранных туристов. Рост турпотока по отношению к 2022 году составил 20%.
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россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин
Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин
Чернышенко рассказал о турпоездках иностранцев в Россию в 2023 году
Чернышенко: иностранные туристы в 2023 году привезли в Россию $3,5 миллиарда
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число иностранных туристов в России в 2023 году увеличилось на 1 миллион, они привезли порядка 3,5 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Можно с осторожностью говорить о росте въездного туризма. Рост турпоездок иностранцев в Россию в 2023 году составил более 1 миллиона человек. Они привезли примерно 3,5 миллиарда долларов", – сказал Чернышенко на стратсессии по нацпроектам с участием премьер-министра Михаила Мишустина
.
Вице-премьер также сообщил, что сфера туризма в России демонстрирует впечатляющий рост по всем показателям. "Увеличение числа турпоездок за последние два года идет по 25% – это более 17 миллионов новых турпоездок", - указал он.
Он уточнил, что в 2023 году вложения в туризм превысили 800 миллиардов рублей, что вдвое больше показателей 2022 года.
Ранее замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщал, что по итогам 2023 года Россию посетило 4 миллиона иностранных туристов. Рост турпотока по отношению к 2022 году составил 20%.