https://ria.ru/20240625/chernyshenko-1955403610.html

Чернышенко рассказал о турпоездках иностранцев в Россию в 2023 году

Чернышенко рассказал о турпоездках иностранцев в Россию в 2023 году - РИА Новости, 25.06.2024

Чернышенко рассказал о турпоездках иностранцев в Россию в 2023 году

Число иностранных туристов в России в 2023 году увеличилось на 1 миллион, они привезли порядка 3,5 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:34

2024-06-25T17:34

2024-06-25T17:34

туризм

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951020863_0:87:3075:1817_1920x0_80_0_0_ce06904c7a1ea9bbe6dbbca847718e53.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число иностранных туристов в России в 2023 году увеличилось на 1 миллион, они привезли порядка 3,5 миллиарда долларов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Можно с осторожностью говорить о росте въездного туризма. Рост турпоездок иностранцев в Россию в 2023 году составил более 1 миллиона человек. Они привезли примерно 3,5 миллиарда долларов", – сказал Чернышенко на стратсессии по нацпроектам с участием премьер-министра Михаила Мишустина. Вице-премьер также сообщил, что сфера туризма в России демонстрирует впечатляющий рост по всем показателям. "Увеличение числа турпоездок за последние два года идет по 25% – это более 17 миллионов новых турпоездок", - указал он. Он уточнил, что в 2023 году вложения в туризм превысили 800 миллиардов рублей, что вдвое больше показателей 2022 года. Ранее замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщал, что по итогам 2023 года Россию посетило 4 миллиона иностранных туристов. Рост турпотока по отношению к 2022 году составил 20%.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954227190.html

https://ria.ru/20240612/kuba-1952403212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин