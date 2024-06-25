https://ria.ru/20240625/buduschee-1955196351.html

Эксперт назвал главный страх россиян из-за будущего

Эксперт назвал главный страх россиян из-за будущего - РИА Новости, 25.06.2024

Эксперт назвал главный страх россиян из-за будущего

Искусственный интеллект может лишить россиян возможности работать по профессиям, связанным с большим количеством рутины - это беспокоит многих на фоне развитий... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T03:15

2024-06-25T03:15

2024-06-25T03:15

общество

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект может лишить россиян возможности работать по профессиям, связанным с большим количеством рутины - это беспокоит многих на фоне развитий технологий, рассказал в интервью агентству "Прайм" преподаватель Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, заместитель генерального директора HeadsMade Александр Смирнов.По его словам, в ходе исследования об отношении людей к ИИ более 20% опрошенных говорили о возможной потере работы или профессии. “Опасение, в первую очередь, сформулировано вокруг искусственного интеллекта и нейросетей, которые в очень близкой временной перспективе могут привести не только к потере работы конкретными людьми, но и к исчезновению определенных профессий в целом", - отметил он.Среди упомянутых - райтеры, дизайнеры, программисты простых решений, аналитики данных. Кроме того, опасались за судьбу творческих профессий - художник, писатель и даже музыкант. Респонденты заявили и о риске потерять профессию учителя - по их мнению, в будущем обучением займется ИИ, а образование с настоящим педагогом станет роскошью.

https://ria.ru/20240617/mask-1953311521.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия