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Эксперт назвал главный страх россиян из-за будущего
Эксперт назвал главный страх россиян из-за будущего - РИА Новости, 25.06.2024
Эксперт назвал главный страх россиян из-за будущего
Искусственный интеллект может лишить россиян возможности работать по профессиям, связанным с большим количеством рутины - это беспокоит многих на фоне развитий... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T03:15
2024-06-25T03:15
2024-06-25T03:15
общество
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект может лишить россиян возможности работать по профессиям, связанным с большим количеством рутины - это беспокоит многих на фоне развитий технологий, рассказал в интервью агентству "Прайм" преподаватель Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, заместитель генерального директора HeadsMade Александр Смирнов.По его словам, в ходе исследования об отношении людей к ИИ более 20% опрошенных говорили о возможной потере работы или профессии. “Опасение, в первую очередь, сформулировано вокруг искусственного интеллекта и нейросетей, которые в очень близкой временной перспективе могут привести не только к потере работы конкретными людьми, но и к исчезновению определенных профессий в целом", - отметил он.Среди упомянутых - райтеры, дизайнеры, программисты простых решений, аналитики данных. Кроме того, опасались за судьбу творческих профессий - художник, писатель и даже музыкант. Респонденты заявили и о риске потерять профессию учителя - по их мнению, в будущем обучением займется ИИ, а образование с настоящим педагогом станет роскошью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Эксперт назвал главный страх россиян из-за будущего
Эксперт Смирнов: ИИ может лишить россиян возможности работать по профессиям
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Искусственный интеллект может лишить россиян возможности работать по профессиям, связанным с большим количеством рутины - это беспокоит многих на фоне развитий технологий, рассказал в интервью
агентству "Прайм" преподаватель Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, заместитель генерального директора HeadsMade Александр Смирнов.
По его словам, в ходе исследования об отношении людей к ИИ более 20% опрошенных говорили о возможной потере работы или профессии. “Опасение, в первую очередь, сформулировано вокруг искусственного интеллекта и нейросетей, которые в очень близкой временной перспективе могут привести не только к потере работы конкретными людьми, но и к исчезновению определенных профессий в целом", - отметил он.
Среди упомянутых - райтеры, дизайнеры, программисты простых решений, аналитики данных. Кроме того, опасались за судьбу творческих профессий - художник, писатель и даже музыкант. Респонденты заявили и о риске потерять профессию учителя - по их мнению, в будущем обучением займется ИИ, а образование с настоящим педагогом станет роскошью.