https://ria.ru/20240625/botulizm-1955285396.html

В КГУ рассказали о студенте, умершем от ботулизма в Костроме

В КГУ рассказали о студенте, умершем от ботулизма в Костроме - РИА Новости, 25.06.2024

В КГУ рассказали о студенте, умершем от ботулизма в Костроме

Скончавшийся от ботулизма в Костроме 21-летний молодой человек был перспективным студентом, недавно выигравшим федеральный грант для своего проекта "Разработка... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:17

2024-06-25T12:17

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Скончавшийся от ботулизма в Костроме 21-летний молодой человек был перспективным студентом, недавно выигравшим федеральный грант для своего проекта "Разработка модуля обнаружения низколетящих БПЛА", 29 июня он должен был получить диплом вуза, сообщила РИА Новости руководитель центра по связям с общественностью в Костромском государственном университете Александра Козаченко. Козаченко пояснила, что Костромской госуниверситет является опорным вузом региона, в состав которого входят восемь институтов по разным направлениям подготовки. "Тим Лев учился в одном из наших институтов, и 29 июня он должен был получить диплом… Замечательный, очень умный мальчик, очень способный, участвовал во многих проектах, занимал призовые места, поэтому это большая потеря для нас", - сказала собеседница агентства, отметив, что молодой человек учился на химика в институте физико-математических и естественных наук (ИФМЕН). По данным на сайте Костромского государственного университета, студент четвертого курса Тим Лев только в этом апреле стал победителем программы "Умник" Фонда содействия инновациям и должен получить грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта "Разработка модуля обнаружения низколетящих беспилотных летательных аппаратов". Про Тима писали местные и федеральные СМИ, отмечая, что хоть он учится на химика, интересуется и другими сферами науки и уже преподает в университете. "Тим с большой любовью и страстью относился к химии как к науке. Его стремление к знаниям и исследованиям было просто бесконечно, увлечение экспериментами вдохновляло всех окружающих. Что меня особо впечатляет, это увлечение Тима космосом… Конечно, мы скорбим о потере такого яркого, талантливого человека, который ушел слишком рано", - сказала РИА Новости директор ИФМЕН Светлана Катержина.Тим Лев был одним из администраторов и владельцем группы "Край будущего" в социальной сети "ВКонтакте". У группы, посвященной новостям из мира новейших технологий, по большей части, космической тематики, 58 тысяч подписчиков. "Тим - звездочка, которая вспыхнула невероятно ярко, но рано угасла. Его стремления к знаниям, исследованиям, химическим экспериментам, новым приключениям и путешествиям были бесконечны… Его талант, упорство, любовь к Химии и Космосу вдохновили очень большое количество людей. Пусть он будет и дальше этим источником вдохновения для вас", - написали администраторы группы. Товарищи Тима со ссылкой на его супругу Диану Лев рассказали, что Тим съел салат "лобио" в Нижнем Новгороде 14 июня. "Пятнадцатого июня утром ухудшилось зрение, но Тим списал это на усталость после дороги и после долгой подготовки к госэкзаменам и диплому. Вечером проявились новые симптомы, всё перед глазами потихоньку начинало плыть сильнее, походка становилась шаткой. Тим сразу решил ехать к молодой жене… Шестнадцатого июня рано утром его состояние сильно ухудшилось, онемел язык, было невозможно глотать, во рту всё пересохло, стало тяжело дышать, зрение очень сильно ухудшилось, заболел живот", - пишут товарищи Тима. Как только он приехал домой, супруга вызвала скорую помощь. Накануне департамент здравоохранения Костромской области сообщил о смерти в реанимации 21-летнего жителя региона от ботулизма – по данным медиков, он заразился в поездке в Нижний Новгород, где ел уже готовый салат "лобио". Молодой человек стал первым в России скончавшимся от ботулизма после употребления салата с фасолью. По данным депздрава, юношу госпитализировали 16 июня, причиной его смерти стал, в том числе, и тот факт, что он не обратился к врачу при первых признаках недомогания, отмечают медики. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Суд в Москве арестовал повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240619/botoks-1953845275.html

https://ria.ru/20240624/botulizm-1955005243.html

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нижний новгород, россия, москва, михаил мурашко, происшествия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, общество