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"Сносит все". Что Россия впервые применила в зоне СВО - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 25.06.2024 (обновлено: 13:08 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
"Сносит все". Что Россия впервые применила в зоне СВО
"Сносит все". Что Россия впервые применила в зоне СВО - РИА Новости, 25.06.2024
"Сносит все". Что Россия впервые применила в зоне СВО
В соцсетях появилось уже несколько видео ударов по позициям ВСУ тяжелыми трехтонными авиабомбами ФАБ-3000-М54. Раньше это оружие не использовали. О том, на что... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:00
2024-06-25T13:08
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
россия
мариуполь
вооруженные силы украины
су-34
gps
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Андрей Коц. В соцсетях появилось уже несколько видео ударов по позициям ВСУ тяжелыми трехтонными авиабомбами ФАБ-3000-М54. Раньше это оружие не использовали. О том, на что способно это мощнейшее средство поражения, — в материале РИА Новости.Мощнее ракетВоздействие авиационных боеприпасов или оперативно-тактических ракет в разы меньше. В этом основное преимущество ФАБов.Кроме того, такому боеприпасу не нужно ни топливо, ни сложная система наведения, отбирающие полезную нагрузку. Вся начинка — взрывчатое вещество. А чугунный корпус с насечками изнутри при взрыве дробится на тысячи острых осколков, способных не только уничтожать пехоту, но и выводить из строя боевую технику. Заглубленные командные пункты, полевые фортификации и пункты временного размещения сносятся "на раз".В первый год специальной военной операции "чугуний" (так эти авиабомбы прозвали в войсках) применяли ограниченно. Например, по "Азовстали" в Мариуполе, где поблизости не было зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Ведь для того, чтобы сбросить свободнопадающую ФАБ или ОДАБ на цель, самолет-носитель должен над ней пролететь. В условиях не до конца подавленной системы ПВО это превращалось в русскую рулетку. Можно было потерять бомбардировщик стоимостью в миллионы долларов.Однако свободнопадающие авиабомбы модернизировали — поставили на них универсальные модули планирования и коррекции. УМПК — аналог американского JDAM. Грубо говоря, это складные крылья и блок наведения, превращающие обычную бомбу в высокоточное оружие. Она уже не падает, а планирует, ориентируясь по координатам GPS/ГЛОНАСС. Способна поразить цель на удалении до 80 километров от точки сброса. В результате бомбардировщики получили возможность наносить удары вглубь, не входя в зону действия ПВО противника.Новым "обвесом" обеспечили полутонные ФАБ-500-М-62, затем — полуторатонные ФАБ-1500-М54. Они сыграли решающую роль в прорыве сильно укрепленной линии обороны ВСУ в районе Авдеевки. Удары "чугунием" ровняли с землей забетонированные траншеи, легко пробивали перекрытия блиндажей, обрушивали подземные бункеры.Автор этой статьи своими глазами видел в Авдеевке трехметровый кусок железнодорожного рельса, воткнувшийся в грядку огорода частного дома. От ж/д полотна до этого места было около 300 метров.Земля из-под ногФАБ-3000-М54 впервые применили на Харьковском направлении, под Липцами. В ролике, опубликованном несколькими телеграм-каналами, отчетливо видно, как крылатый снаряд упал у торца высотного здания, где располагались украинские военнослужащие. Облако от мощного взрыва накрыло все окрестности, а когда оно развеялось, стало видно, что часть постройки обрушилась.В соцсетях многие отметили, что ФАБ-3000 не удалось попасть точно в цель. Однако этого и не требуется."Даже если такая "дура" упадет в 50-70 метрах, мало никому не покажется, — объясняет офицер группировки "Север" с позывным Атлет. — Все, кто рядом, потеряют слух из-за лопнувших перепонок и получат тяжелые контузии. Это кому повезет спастись от волны осколков. Около половины массы бомбы, полторы тонны, приходится на чугунный корпус. Крупные осколки даже способны обрушить небольшое здание. Уверен, над точностью этих бомб наша оборонка еще поработает. УМПК под ФАБ-3000 — это, все-таки новое изделие, только-только поступившее на вооружение. Управляемые ФАБ-500 тоже не сразу стали попадать точно в цель".Стоит отметить еще один поражающий фактор — психологический. И при относительно далеком разрыве подобного боеприпаса у солдат противника буквально уходит земля из-под ног. Все трясется, теряется ориентация в пространстве, по каске лупят куски земли, мелкие камешки и осколки. Профессиональную подготовку из головы моментально вымывает основной инстинкт — выжить. Остается только желание убежать куда подальше. Тяжелые ФАБ и ОДАБ были одним из основных аргументов, благодаря которым в мае 2022-го сломили волю к сопротивлению гарнизона мариупольской "Азовстали", укрывшегося в подземельях.Массовое решениеУ "трехтысячной" есть и недостатки. Главная проблема — масса. Основной российский истребитель-бомбардировщик, применяющий бомбы с УМПК, — это Су-34. Он может поднять в воздух лишь одну ФАБ-3000, что, соответственно, позволяет поразить за вылет только одну цель.Кроме того, под столь тяжелый боеприпас нужен УМПК с большими размерами и несущей площадью крыла и аэродинамических рулей, что увеличивает его заметность для радиолокационных станций ПВО противника. Сбить такую бомбу проще, чем шустрые ФАБ-500, которых можно подвесить на Су-34 до шести штук.В украинских СМИ все российские авиационные средства поражения с УМПК называют КАБами — корректируемыми авиабомбами. На самом деле КАБ — в российском понимании этой аббревиатуры — используются гораздо реже.Речь идет о семействе КАБ-500 с различными головными частями и системами наведения — спутниковой, лазерной, телевизионно-корреляционной. В Сирии эти бомбы зарекомендовали себя очень хорошо. Однако более масштабный вооруженный конфликт потребовал от ВПК дешевых и массовых решений.УМПК дал свободнопадающим авиабомбам вторую жизнь. Это оружие, как показал опыт Авдеевки, позволяет преодолеть даже самые мощные укрепрайоны.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955102896.html
авдеевка
россия
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, авдеевка, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, су-34, gps
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Россия, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Су-34, GPS
"Сносит все". Что Россия впервые применила в зоне СВО

Российская авиация начала применять трехтонные авиабомбы ФАБ-3000

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Андрей Коц. В соцсетях появилось уже несколько видео ударов по позициям ВСУ тяжелыми трехтонными авиабомбами ФАБ-3000-М54. Раньше это оружие не использовали. О том, на что способно это мощнейшее средство поражения, — в материале РИА Новости.

Мощнее ракет

Воздействие авиационных боеприпасов или оперативно-тактических ракет в разы меньше. В этом основное преимущество ФАБов.
Кроме того, такому боеприпасу не нужно ни топливо, ни сложная система наведения, отбирающие полезную нагрузку. Вся начинка — взрывчатое вещество. А чугунный корпус с насечками изнутри при взрыве дробится на тысячи острых осколков, способных не только уничтожать пехоту, но и выводить из строя боевую технику. Заглубленные командные пункты, полевые фортификации и пункты временного размещения сносятся "на раз".
© Минобороны РоссииКадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
© Минобороны России
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
В первый год специальной военной операции "чугуний" (так эти авиабомбы прозвали в войсках) применяли ограниченно. Например, по "Азовстали" в Мариуполе, где поблизости не было зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Ведь для того, чтобы сбросить свободнопадающую ФАБ или ОДАБ на цель, самолет-носитель должен над ней пролететь. В условиях не до конца подавленной системы ПВО это превращалось в русскую рулетку. Можно было потерять бомбардировщик стоимостью в миллионы долларов.
Однако свободнопадающие авиабомбы модернизировали — поставили на них универсальные модули планирования и коррекции. УМПК — аналог американского JDAM. Грубо говоря, это складные крылья и блок наведения, превращающие обычную бомбу в высокоточное оружие. Она уже не падает, а планирует, ориентируясь по координатам GPS/ГЛОНАСС. Способна поразить цель на удалении до 80 километров от точки сброса. В результате бомбардировщики получили возможность наносить удары вглубь, не входя в зону действия ПВО противника.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы
Авиабомбы - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Авиабомбы
Новым "обвесом" обеспечили полутонные ФАБ-500-М-62, затем — полуторатонные ФАБ-1500-М54. Они сыграли решающую роль в прорыве сильно укрепленной линии обороны ВСУ в районе Авдеевки. Удары "чугунием" ровняли с землей забетонированные траншеи, легко пробивали перекрытия блиндажей, обрушивали подземные бункеры.
Автор этой статьи своими глазами видел в Авдеевке трехметровый кусок железнодорожного рельса, воткнувшийся в грядку огорода частного дома. От ж/д полотна до этого места было около 300 метров.

Земля из-под ног

ФАБ-3000-М54 впервые применили на Харьковском направлении, под Липцами. В ролике, опубликованном несколькими телеграм-каналами, отчетливо видно, как крылатый снаряд упал у торца высотного здания, где располагались украинские военнослужащие. Облако от мощного взрыва накрыло все окрестности, а когда оно развеялось, стало видно, что часть постройки обрушилась.
В соцсетях многие отметили, что ФАБ-3000 не удалось попасть точно в цель. Однако этого и не требуется.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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"Даже если такая "дура" упадет в 50-70 метрах, мало никому не покажется, — объясняет офицер группировки "Север" с позывным Атлет. — Все, кто рядом, потеряют слух из-за лопнувших перепонок и получат тяжелые контузии. Это кому повезет спастись от волны осколков. Около половины массы бомбы, полторы тонны, приходится на чугунный корпус. Крупные осколки даже способны обрушить небольшое здание. Уверен, над точностью этих бомб наша оборонка еще поработает. УМПК под ФАБ-3000 — это, все-таки новое изделие, только-только поступившее на вооружение. Управляемые ФАБ-500 тоже не сразу стали попадать точно в цель".
Стоит отметить еще один поражающий фактор — психологический. И при относительно далеком разрыве подобного боеприпаса у солдат противника буквально уходит земля из-под ног. Все трясется, теряется ориентация в пространстве, по каске лупят куски земли, мелкие камешки и осколки. Профессиональную подготовку из головы моментально вымывает основной инстинкт — выжить. Остается только желание убежать куда подальше. Тяжелые ФАБ и ОДАБ были одним из основных аргументов, благодаря которым в мае 2022-го сломили волю к сопротивлению гарнизона мариупольской "Азовстали", укрывшегося в подземельях.

Массовое решение

У "трехтысячной" есть и недостатки. Главная проблема — масса. Основной российский истребитель-бомбардировщик, применяющий бомбы с УМПК, — это Су-34. Он может поднять в воздух лишь одну ФАБ-3000, что, соответственно, позволяет поразить за вылет только одну цель.
Удар по ПВД противника с помощью тяжелых ФАБов
Удар по ПВД противника с помощью тяжелых ФАБов
Удар по ПВД противника с помощью тяжелых ФАБов
Кроме того, под столь тяжелый боеприпас нужен УМПК с большими размерами и несущей площадью крыла и аэродинамических рулей, что увеличивает его заметность для радиолокационных станций ПВО противника. Сбить такую бомбу проще, чем шустрые ФАБ-500, которых можно подвесить на Су-34 до шести штук.
В украинских СМИ все российские авиационные средства поражения с УМПК называют КАБами — корректируемыми авиабомбами. На самом деле КАБ — в российском понимании этой аббревиатуры — используются гораздо реже.
© Минобороны РоссииАвиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000
© Минобороны России
Авиабомба ФАБ-3000
Речь идет о семействе КАБ-500 с различными головными частями и системами наведения — спутниковой, лазерной, телевизионно-корреляционной. В Сирии эти бомбы зарекомендовали себя очень хорошо. Однако более масштабный вооруженный конфликт потребовал от ВПК дешевых и массовых решений.
УМПК дал свободнопадающим авиабомбам вторую жизнь. Это оружие, как показал опыт Авдеевки, позволяет преодолеть даже самые мощные укрепрайоны.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаРоссияМариупольВооруженные силы УкраиныСу-34GPS
 
 
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