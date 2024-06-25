https://ria.ru/20240625/binzer-1955356638.html
Умер фронтмен Crazy Town Сет Бинзер
Умер фронтмен Crazy Town Сет Бинзер - РИА Новости, 25.06.2024
Умер фронтмен Crazy Town Сет Бинзер
Музыкант Сет Бинзер, наиболее известный как фронтмен американской рок-группы Crazy Town и выступавший под псевдонимом Shifty Shellshock, ушел из жизни в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:19
2024-06-25T15:19
2024-06-25T15:19
культура
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955355162_0:258:1158:909_1920x0_80_0_0_4c06bd7ab80003c3707058670fa25a8c.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Музыкант Сет Бинзер, наиболее известный как фронтмен американской рок-группы Crazy Town и выступавший под псевдонимом Shifty Shellshock, ушел из жизни в возрасте 49 лет, пишет издание Newsweek со ссылкой на судмедэксперта. "Shifty Shellshock, вокалист группы Crazy Town, умер в возрасте 49 лет", - говорится в публикации. Бинзер был найден мертвым у себя дома 24 июня, причина смерти не называется. Издание отмечает, что на протяжении жизни Бинзер страдал от наркотической зависимости и несколько раз проходил курсы реабилитации, а также неоднократно арестовывался за вождение в нетрезвом виде и хранение кокаина. Бинзер прославился как фронтмен рок-группы Crazy Town, которую основал с другим музыкантом, Бретом Мазуром, в 1999 году. Группа получила популярность за счет песни "Butterfly", ставшей хитом и продавшей дебютный альбом группы "The Gift of Game" тиражом более одного миллиона копий. Впоследствии группа несколько раз распадалась и воссоединялась.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955355162_0:149:1158:1018_1920x0_80_0_0_f0e88c4f7ea36e68823a5688b07225fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Умер фронтмен Crazy Town Сет Бинзер
Фронтмен американской рок-группы Crazy Town Сет Бинзер умер в возрасте 49 лет
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Музыкант Сет Бинзер, наиболее известный как фронтмен американской рок-группы Crazy Town и выступавший под псевдонимом Shifty Shellshock, ушел из жизни в возрасте 49 лет, пишет издание Newsweek
со ссылкой на судмедэксперта.
"Shifty Shellshock, вокалист группы Crazy Town, умер в возрасте 49 лет", - говорится в публикации.
Бинзер был найден мертвым у себя дома 24 июня, причина смерти не называется.
Издание отмечает, что на протяжении жизни Бинзер страдал от наркотической зависимости и несколько раз проходил курсы реабилитации, а также неоднократно арестовывался за вождение в нетрезвом виде и хранение кокаина.
Бинзер прославился как фронтмен рок-группы Crazy Town, которую основал с другим музыкантом, Бретом Мазуром, в 1999 году. Группа получила популярность за счет песни "Butterfly", ставшей хитом и продавшей дебютный альбом группы "The Gift of Game" тиражом более одного миллиона копий. Впоследствии группа несколько раз распадалась и воссоединялась.