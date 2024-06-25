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Умер фронтмен Crazy Town Сет Бинзер

Умер фронтмен Crazy Town Сет Бинзер - РИА Новости, 25.06.2024

Умер фронтмен Crazy Town Сет Бинзер

Музыкант Сет Бинзер, наиболее известный как фронтмен американской рок-группы Crazy Town и выступавший под псевдонимом Shifty Shellshock, ушел из жизни в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:19

2024-06-25T15:19

2024-06-25T15:19

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Музыкант Сет Бинзер, наиболее известный как фронтмен американской рок-группы Crazy Town и выступавший под псевдонимом Shifty Shellshock, ушел из жизни в возрасте 49 лет, пишет издание Newsweek со ссылкой на судмедэксперта. "Shifty Shellshock, вокалист группы Crazy Town, умер в возрасте 49 лет", - говорится в публикации. Бинзер был найден мертвым у себя дома 24 июня, причина смерти не называется. Издание отмечает, что на протяжении жизни Бинзер страдал от наркотической зависимости и несколько раз проходил курсы реабилитации, а также неоднократно арестовывался за вождение в нетрезвом виде и хранение кокаина. Бинзер прославился как фронтмен рок-группы Crazy Town, которую основал с другим музыкантом, Бретом Мазуром, в 1999 году. Группа получила популярность за счет песни "Butterfly", ставшей хитом и продавшей дебютный альбом группы "The Gift of Game" тиражом более одного миллиона копий. Впоследствии группа несколько раз распадалась и воссоединялась.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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