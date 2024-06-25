https://ria.ru/20240625/bezhentsy-1955293822.html

Совет ЕС утвердил продление режима временной защиты для украинцев

Совет ЕС утвердил продление режима временной защиты для украинцев - РИА Новости, 25.06.2024

Совет ЕС утвердил продление режима временной защиты для украинцев

Совет ЕС во вторник окончательно утвердил принятое ранее решение о продлении до марта 2026 года режима временной защиты для всех категорий граждан Украины, в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:40

2024-06-25T12:40

2024-06-25T12:40

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил принятое ранее решение о продлении до марта 2026 года режима временной защиты для всех категорий граждан Украины, в соответствии с которым украинские беженцы могут легально находиться на территории стран Евросоюза. Государства ЕС 13 июня одобрили предложение Еврокомиссии о продлении временной защиты для украинских беженцев до марта 2026 года. Сообщалось, что окончательное утверждение нуждалось в дополнительном юридическом согласовании и переводе документа на языки ЕС. Ранее Европейская комиссия официально выступила с предложением о продлении еще на год – до марта 2026 года механизма гражданской защиты для граждан Украины, который позволяет им находиться на территории стран Евросоюза, получать доступ к рынку труда, образованию, медицинскому и социальному обслуживанию. В ЕК считают, что условия для возвращения беженцев на родину не созданы. В ЕК говорили, что предпочли бы не продлевать этот режим, который был введен в 2022 году и предполагает легальное нахождение беженцев на территории стран Евросоюза на срок до трех лет. Он должен прекратить действие в марте 2025 года. На территории стран ЕС в настоящее время официально зарегистрированы порядка четырех миллионов беженцев с Украины.

https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, европа