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Совет ЕС утвердил продление режима временной защиты для украинцев - РИА Новости, 25.06.2024
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Совет ЕС утвердил продление режима временной защиты для украинцев
Совет ЕС утвердил продление режима временной защиты для украинцев - РИА Новости, 25.06.2024
Совет ЕС утвердил продление режима временной защиты для украинцев
Совет ЕС во вторник окончательно утвердил принятое ранее решение о продлении до марта 2026 года режима временной защиты для всех категорий граждан Украины, в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:40
2024-06-25T12:40
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил принятое ранее решение о продлении до марта 2026 года режима временной защиты для всех категорий граждан Украины, в соответствии с которым украинские беженцы могут легально находиться на территории стран Евросоюза. Государства ЕС 13 июня одобрили предложение Еврокомиссии о продлении временной защиты для украинских беженцев до марта 2026 года. Сообщалось, что окончательное утверждение нуждалось в дополнительном юридическом согласовании и переводе документа на языки ЕС. Ранее Европейская комиссия официально выступила с предложением о продлении еще на год – до марта 2026 года механизма гражданской защиты для граждан Украины, который позволяет им находиться на территории стран Евросоюза, получать доступ к рынку труда, образованию, медицинскому и социальному обслуживанию. В ЕК считают, что условия для возвращения беженцев на родину не созданы. В ЕК говорили, что предпочли бы не продлевать этот режим, который был введен в 2022 году и предполагает легальное нахождение беженцев на территории стран Евросоюза на срок до трех лет. Он должен прекратить действие в марте 2025 года. На территории стран ЕС в настоящее время официально зарегистрированы порядка четырех миллионов беженцев с Украины.
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Европа
Совет ЕС утвердил продление режима временной защиты для украинцев

Совет ЕС продлил режим временной защиты для украинских беженцев до марта 2026 г

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил принятое ранее решение о продлении до марта 2026 года режима временной защиты для всех категорий граждан Украины, в соответствии с которым украинские беженцы могут легально находиться на территории стран Евросоюза.
Государства ЕС 13 июня одобрили предложение Еврокомиссии о продлении временной защиты для украинских беженцев до марта 2026 года. Сообщалось, что окончательное утверждение нуждалось в дополнительном юридическом согласовании и переводе документа на языки ЕС.
Ранее Европейская комиссия официально выступила с предложением о продлении еще на год – до марта 2026 года механизма гражданской защиты для граждан Украины, который позволяет им находиться на территории стран Евросоюза, получать доступ к рынку труда, образованию, медицинскому и социальному обслуживанию. В ЕК считают, что условия для возвращения беженцев на родину не созданы.
В ЕК говорили, что предпочли бы не продлевать этот режим, который был введен в 2022 году и предполагает легальное нахождение беженцев на территории стран Евросоюза на срок до трех лет. Он должен прекратить действие в марте 2025 года. На территории стран ЕС в настоящее время официально зарегистрированы порядка четырех миллионов беженцев с Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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