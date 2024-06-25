https://ria.ru/20240625/belgorod-1955200206.html
Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
Белгород подвергся массированной атаке беспилотников - РИА Новости, 25.06.2024
Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке беспилотников, предварительно, пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T01:07
2024-06-25T01:07
2024-06-25T01:26
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке беспилотников, предварительно, пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке беспилотников. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Предварительно, в Белгороде выбиты окна в четырех квартирах четырех многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад", — говорится в сообщении.Также повреждены фасады двух коммерческих объектов, посечены четыре автомобиля и повреждена линия газоснабжения. В Белгородском районе в поселке Северный в трех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.Ранее в Белгородской области, а также в соседних с ней Курской и Воронежской объявили опасность атаки БПЛА.Как передавал корреспондент РИА Новости, около полуночи в центральной части города в небе были слышны звуки, похожие на звук приближающегося мотоцикла. После этого раздалось несколько взрывов.
https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
Белгород и район подверглись массированной атаке БПЛА, есть пострадавшая