https://ria.ru/20240625/belgorod-1955196936.html
В Белгороде прогремели несколько взрывов
В Белгороде прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 25.06.2024
В Белгороде прогремели несколько взрывов
В Белгороде прозвучали несколько взрывов на фоне объявленной в регионе опасности атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T00:10
2024-06-25T00:10
2024-06-25T00:50
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белгород
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БЕЛГОРОД, 25 июн — РИА Новости. В Белгороде прозвучали несколько взрывов на фоне объявленной в регионе опасности атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Белгородской области, а также в соседних с ней Курской и Воронежской была объявлена опасность атаки БПЛА.Как сообщает корреспондент РИА Новости, около полуночи в центральной части города в небе были слышны звуки, похожие на звук приближающегося мотоцикла. После этого раздалось несколько взрывов.На одной из автомобильных дорог, как позднее сообщил корреспондент РИА Новости с места события, повреждено полотно, рядом — повреждена и ограда частного дома, фонари.
https://ria.ru/20240625/opasnost-1955197655.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, происшествия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгороде прогремели несколько взрывов
В Белгороде прогремели несколько взрывов на фоне опасности атаки БПЛА
БЕЛГОРОД, 25 июн — РИА Новости. В Белгороде прозвучали несколько взрывов на фоне объявленной в регионе опасности атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Белгородской области, а также в соседних с ней Курской и Воронежской была объявлена опасность атаки БПЛА.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, около полуночи в центральной части города в небе были слышны звуки, похожие на звук приближающегося мотоцикла. После этого раздалось несколько взрывов.
На одной из автомобильных дорог, как позднее сообщил корреспондент РИА Новости с места события, повреждено полотно, рядом — повреждена и ограда частного дома, фонари.