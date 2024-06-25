https://ria.ru/20240625/belgorod-1955196936.html

В Белгороде прогремели несколько взрывов

В Белгороде прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 25.06.2024

В Белгороде прогремели несколько взрывов

В Белгороде прозвучали несколько взрывов на фоне объявленной в регионе опасности атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T00:10

2024-06-25T00:10

2024-06-25T00:50

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 25 июн — РИА Новости. В Белгороде прозвучали несколько взрывов на фоне объявленной в регионе опасности атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Белгородской области, а также в соседних с ней Курской и Воронежской была объявлена опасность атаки БПЛА.Как сообщает корреспондент РИА Новости, около полуночи в центральной части города в небе были слышны звуки, похожие на звук приближающегося мотоцикла. После этого раздалось несколько взрывов.На одной из автомобильных дорог, как позднее сообщил корреспондент РИА Новости с места события, повреждено полотно, рядом — повреждена и ограда частного дома, фонари.

https://ria.ru/20240625/opasnost-1955197655.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

белгород, происшествия, россия, вооруженные силы украины