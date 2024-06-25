https://ria.ru/20240625/bank-1955385284.html
В ДНР начали работу мобильные офисы Сбербанка
В ДНР начали работу мобильные офисы Сбербанка - РИА Новости, 25.06.2024
В ДНР начали работу мобильные офисы Сбербанка
Мобильные офисы Сбербанка начали свою работу в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:45
2024-06-25T16:45
2024-06-25T16:48
донецк
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Мобильные офисы Сбербанка начали свою работу в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Так мобильные офисы появились в Донецке около ТРЦ "Донецк сити" и Мариуполе возле отделения МФЦ у парка "Веселка". Всего таких офисов в республике открылось 13. Возле них наблюдаются большой поток людей. Как сообщают в банке, с 25 июня в новых регионах начали работать 42 точки присутствия банка. В них жители регионов могут получить основные продукты и услуги: оформить дебетовую или кредитную карту, вклад, потребительский кредит, подключить приложения. В ряде офисов будут проводиться операции с наличными. Общее число банкоматов на новых территориях составляет 45 устройств. В банке также отметили, что в ближайшее время Сбер откроет полноформатные отделения в ДНР и ЛНР, в которых розничным и корпоративным клиентам будет доступен весь перечень продуктов, услуг и операций.
https://ria.ru/20231025/sberbank-1905091269.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, мариуполь, донецкая народная республика, экономика, сбер, сбербанк россии
Донецк, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Экономика, Сбер, Сбербанк России
В ДНР начали работу мобильные офисы Сбербанка
В Донецке и Мариуполе появились мобильные офисы Сбербанка