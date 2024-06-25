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В ДНР начали работу мобильные офисы Сбербанка - РИА Новости, 25.06.2024
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16:45 25.06.2024 (обновлено: 16:48 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/bank-1955385284.html
В ДНР начали работу мобильные офисы Сбербанка
В ДНР начали работу мобильные офисы Сбербанка - РИА Новости, 25.06.2024
В ДНР начали работу мобильные офисы Сбербанка
Мобильные офисы Сбербанка начали свою работу в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:45
2024-06-25T16:48
донецк
мариуполь
донецкая народная республика
экономика
сбер
сбербанк россии
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Мобильные офисы Сбербанка начали свою работу в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Так мобильные офисы появились в Донецке около ТРЦ "Донецк сити" и Мариуполе возле отделения МФЦ у парка "Веселка". Всего таких офисов в республике открылось 13. Возле них наблюдаются большой поток людей. Как сообщают в банке, с 25 июня в новых регионах начали работать 42 точки присутствия банка. В них жители регионов могут получить основные продукты и услуги: оформить дебетовую или кредитную карту, вклад, потребительский кредит, подключить приложения. В ряде офисов будут проводиться операции с наличными. Общее число банкоматов на новых территориях составляет 45 устройств. В банке также отметили, что в ближайшее время Сбер откроет полноформатные отделения в ДНР и ЛНР, в которых розничным и корпоративным клиентам будет доступен весь перечень продуктов, услуг и операций.
https://ria.ru/20231025/sberbank-1905091269.html
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донецк, мариуполь, донецкая народная республика, экономика, сбер, сбербанк россии
Донецк, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Экономика, Сбер, Сбербанк России
В ДНР начали работу мобильные офисы Сбербанка

В Донецке и Мариуполе появились мобильные офисы Сбербанка

© РИА НовостиМобильный офис Сбера в ДНР
Мобильный офис Сбера в ДНР
© РИА Новости
Мобильный офис Сбера в ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Мобильные офисы Сбербанка начали свою работу в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Так мобильные офисы появились в Донецке около ТРЦ "Донецк сити" и Мариуполе возле отделения МФЦ у парка "Веселка". Всего таких офисов в республике открылось 13. Возле них наблюдаются большой поток людей.
Как сообщают в банке, с 25 июня в новых регионах начали работать 42 точки присутствия банка. В них жители регионов могут получить основные продукты и услуги: оформить дебетовую или кредитную карту, вклад, потребительский кредит, подключить приложения. В ряде офисов будут проводиться операции с наличными. Общее число банкоматов на новых территориях составляет 45 устройств.
В банке также отметили, что в ближайшее время Сбер откроет полноформатные отделения в ДНР и ЛНР, в которых розничным и корпоративным клиентам будет доступен весь перечень продуктов, услуг и операций.
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