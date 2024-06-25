https://ria.ru/20240625/avstriya-1955367348.html

В Австрии мусульман призвали не молиться на улицах Вены

В Австрии мусульман призвали не молиться на улицах Вены - РИА Новости, 25.06.2024

В Австрии мусульман призвали не молиться на улицах Вены

Австрийская партия свободы (АПС) осудила проведение молитв мусульманами на улицах Вены, которые создают помехи пешеходам и транспорту, представители партии... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:46

2024-06-25T15:46

2024-06-25T15:51

вена

австрия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_32d93b5838c1cc64313b092ae58174b1.jpg

ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Австрийская партия свободы (АПС) осудила проведение молитв мусульманами на улицах Вены, которые создают помехи пешеходам и транспорту, представители партии призвали к более строгому контролю со стороны властей, отметив, что общественный порядок не должен нарушаться религиозными ритуалами. Так, например, по данным партии, 16 июня, в начале четырехдневного мусульманского праздника жертвоприношения, оживленная улица Гольдшлагштрассе в 15-м районе Вены "была превращена в мусульманскую молитвенную зону - действие, которое не только вызвало раздражение местных жителей, но и создало угрозу безопасности", мешало движению транспорта и нарушало общественный порядок. "Исповедование религии не должно проходить посреди венских улиц", - заявил председатель венского отделения АПС, депутат городского совета Доминик Непп. Его слова приводятся в релизе партии. По данным депутата, на 200 тысяч мусульман в Вене приходится около 80 мест для молитвы. "Поэтому мест достаточно. Если этого недостаточно, то место для молитв следует перенести домой", - указал политик. "Если неоиммигранты привыкли расстилать свои коврики для молитвы на любой улице в своей стране, то они могут продолжать это делать - но, пожалуйста, дома! Я призываю к строгому соблюдению правил использования общественных мест и более строгому контролю со стороны властей. Недопустимо, чтобы общественный порядок нарушался религиозными ритуалами", - заключил Непп.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

https://ria.ru/20240619/svechi-1954006714.html

вена

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вена, австрия, в мире