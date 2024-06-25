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В Австрии мусульман призвали не молиться на улицах Вены - РИА Новости, 25.06.2024
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15:46 25.06.2024 (обновлено: 15:51 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/avstriya-1955367348.html
В Австрии мусульман призвали не молиться на улицах Вены
В Австрии мусульман призвали не молиться на улицах Вены - РИА Новости, 25.06.2024
В Австрии мусульман призвали не молиться на улицах Вены
Австрийская партия свободы (АПС) осудила проведение молитв мусульманами на улицах Вены, которые создают помехи пешеходам и транспорту, представители партии... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:46
2024-06-25T15:51
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ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Австрийская партия свободы (АПС) осудила проведение молитв мусульманами на улицах Вены, которые создают помехи пешеходам и транспорту, представители партии призвали к более строгому контролю со стороны властей, отметив, что общественный порядок не должен нарушаться религиозными ритуалами. Так, например, по данным партии, 16 июня, в начале четырехдневного мусульманского праздника жертвоприношения, оживленная улица Гольдшлагштрассе в 15-м районе Вены "была превращена в мусульманскую молитвенную зону - действие, которое не только вызвало раздражение местных жителей, но и создало угрозу безопасности", мешало движению транспорта и нарушало общественный порядок. "Исповедование религии не должно проходить посреди венских улиц", - заявил председатель венского отделения АПС, депутат городского совета Доминик Непп. Его слова приводятся в релизе партии. По данным депутата, на 200 тысяч мусульман в Вене приходится около 80 мест для молитвы. "Поэтому мест достаточно. Если этого недостаточно, то место для молитв следует перенести домой", - указал политик. "Если неоиммигранты привыкли расстилать свои коврики для молитвы на любой улице в своей стране, то они могут продолжать это делать - но, пожалуйста, дома! Я призываю к строгому соблюдению правил использования общественных мест и более строгому контролю со стороны властей. Недопустимо, чтобы общественный порядок нарушался религиозными ритуалами", - заключил Непп.
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html
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вена, австрия, в мире
Вена, Австрия, В мире
В Австрии мусульман призвали не молиться на улицах Вены

Партия свободы Австрии осудила проведение молитв мусульманами на улицах Вены

© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
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ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. Австрийская партия свободы (АПС) осудила проведение молитв мусульманами на улицах Вены, которые создают помехи пешеходам и транспорту, представители партии призвали к более строгому контролю со стороны властей, отметив, что общественный порядок не должен нарушаться религиозными ритуалами.
Так, например, по данным партии, 16 июня, в начале четырехдневного мусульманского праздника жертвоприношения, оживленная улица Гольдшлагштрассе в 15-м районе Вены "была превращена в мусульманскую молитвенную зону - действие, которое не только вызвало раздражение местных жителей, но и создало угрозу безопасности", мешало движению транспорта и нарушало общественный порядок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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"Исповедование религии не должно проходить посреди венских улиц", - заявил председатель венского отделения АПС, депутат городского совета Доминик Непп. Его слова приводятся в релизе партии.
По данным депутата, на 200 тысяч мусульман в Вене приходится около 80 мест для молитвы. "Поэтому мест достаточно. Если этого недостаточно, то место для молитв следует перенести домой", - указал политик.
"Если неоиммигранты привыкли расстилать свои коврики для молитвы на любой улице в своей стране, то они могут продолжать это делать - но, пожалуйста, дома! Я призываю к строгому соблюдению правил использования общественных мест и более строгому контролю со стороны властей. Недопустимо, чтобы общественный порядок нарушался религиозными ритуалами", - заключил Непп.
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