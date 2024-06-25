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Глава правительства ДНР рассказал о возвращении мирной жизни в Авдеевку - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:41 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/avdeevka-1955441678.html
Глава правительства ДНР рассказал о возвращении мирной жизни в Авдеевку
Глава правительства ДНР рассказал о возвращении мирной жизни в Авдеевку - РИА Новости, 25.06.2024
Глава правительства ДНР рассказал о возвращении мирной жизни в Авдеевку
Мирная жизнь возвращается в Авдеевку, через 5 месяцев после полного освобождения в городе работают все службы, рассказал РИА Новости председатель правительства... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T20:41
2024-06-25T20:41
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Мирная жизнь возвращается в Авдеевку, через 5 месяцев после полного освобождения в городе работают все службы, рассказал РИА Новости председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. "Заработали все службы: заработала полиция, у нас заработали медпункты. Там работает выездной МФЦ, работает МВД, работают магазины, заработала почта, ездят автобусы регулярно, отделение банка открыто. То есть мы потихоньку возвращаем жизнь в Авдеевку", - рассказал Солнцев. Он добавил, что практически все жители Авдеевки получили паспорта гражданин РФ, параллельно идет оформление и восстановление других необходимых для них документов. Правительством также было принято решение восстанавливать жилые дома – индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, чтобы жители Авдеевки были в тепле в зимний период, правительством был утвержден и частично реализован план по подготовке к зиме. "Расписали все - кто что должен сделать: откуда воду берем, откуда тепло подаем, что с газом делаем, что с электричеством", - пояснил председатель правительства. Активно участвуют в процессе восстановления города его жители, которые задействованы в работах служб, в работах по восстановлению систем жизнеобеспечения, в том числе и в приоритетном восстановлении собственных домов. Все, кто проявил инициативу, были трудоустроены и получают заработную плату. "Я думаю, что еще фронт отодвинется за пару месяцев вперед. И мы полноценно восстанавливать Авдеевку начнем массово, как Мариуполь", - добавил Солнцев. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
авдеевка
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авдеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Глава правительства ДНР рассказал о возвращении мирной жизни в Авдеевку

Солнцев: мирная жизнь возвращается в Авдеевку, работают все службы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Авдеевке
Российский военнослужащий в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в Авдеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Мирная жизнь возвращается в Авдеевку, через 5 месяцев после полного освобождения в городе работают все службы, рассказал РИА Новости председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.
"Заработали все службы: заработала полиция, у нас заработали медпункты. Там работает выездной МФЦ, работает МВД, работают магазины, заработала почта, ездят автобусы регулярно, отделение банка открыто. То есть мы потихоньку возвращаем жизнь в Авдеевку", - рассказал Солнцев.
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Он добавил, что практически все жители Авдеевки получили паспорта гражданин РФ, параллельно идет оформление и восстановление других необходимых для них документов.
Правительством также было принято решение восстанавливать жилые дома – индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, чтобы жители Авдеевки были в тепле в зимний период, правительством был утвержден и частично реализован план по подготовке к зиме. "Расписали все - кто что должен сделать: откуда воду берем, откуда тепло подаем, что с газом делаем, что с электричеством", - пояснил председатель правительства.
Активно участвуют в процессе восстановления города его жители, которые задействованы в работах служб, в работах по восстановлению систем жизнеобеспечения, в том числе и в приоритетном восстановлении собственных домов. Все, кто проявил инициативу, были трудоустроены и получают заработную плату.
"Я думаю, что еще фронт отодвинется за пару месяцев вперед. И мы полноценно восстанавливать Авдеевку начнем массово, как Мариуполь", - добавил Солнцев.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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