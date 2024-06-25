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Пентагон прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 25.06.2024
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23:32 25.06.2024 (обновлено: 23:38 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ataka-1955462803.html
Пентагон прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Севастополь
Пентагон прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 25.06.2024
Пентагон прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Севастополь
Официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара украинцев, которые, по его словам, сами выбирают,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T23:32
2024-06-25T23:38
севастополь
обстрел севастополя ракетами atacms
министерство обороны сша
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара украинцев, которые, по его словам, сами выбирают, куда стрелять.Собеседник агентства отказался комментировать сообщения, что при воскресном обстреле, который обернулся многочисленными жертвами среди мирного населения, использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и переадресовал вопрос украинским коллегам."По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц", - заявил представитель Пентагона.Он утверждает, что "пляж не был намеченной целью". Собеседник агентства добавил, что Украина "самостоятельна в выборе военных целей".Согласно российской версии, преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них были госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.В МИД РФ была вызвана посол США Линн Трейси, которой, согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, был сделан "демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя". В ходе беседы было подчеркнуто, что "США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние".
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, министерство обороны сша, украина, вооруженные силы украины, в мире
Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Министерство обороны США, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Пентагон прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Севастополь

Пентагон: пляж в Севастополе не был целью украинского ракетного удара

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона заявил РИА Новости, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара украинцев, которые, по его словам, сами выбирают, куда стрелять.
Собеседник агентства отказался комментировать сообщения, что при воскресном обстреле, который обернулся многочисленными жертвами среди мирного населения, использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и переадресовал вопрос украинским коллегам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
"По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц", - заявил представитель Пентагона.
Он утверждает, что "пляж не был намеченной целью". Собеседник агентства добавил, что Украина "самостоятельна в выборе военных целей".
Согласно российской версии, преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них были госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.
В МИД РФ была вызвана посол США Линн Трейси, которой, согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, был сделан "демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя". В ходе беседы было подчеркнуто, что "США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольОбстрел Севастополя ракетами ATACMSМинистерство обороны СШАУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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