https://ria.ru/20240625/assanzh-1955461661.html

Самолет с Ассанжем приземлился на острове Сайпан

Самолет с Ассанжем приземлился на острове Сайпан - РИА Новости, 25.06.2024

Самолет с Ассанжем приземлился на острове Сайпан

Самолет основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа приземлился на тихоокеанском острове Сайпан в составе Северных Марианских островов, где, как ожидается, он... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T23:20

2024-06-25T23:20

2024-06-25T23:47

в мире

сайпан (остров)

wikileaks

северные марианские острова

сша

джулиан ассанж

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955317996_3:0:1272:714_1920x0_80_0_0_8d1480f6613bfb9b1fdb72ddb2776d59.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Самолет основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа приземлился на тихоокеанском острове Сайпан в составе Северных Марианских островов, где, как ожидается, он будет отпущен на свободу после суда, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.По данным сервиса, самолет Ассанжа вылетел из Бангкока в 21.21 по местному времени (17.21 по мск) и прибыл на Сайпан в 6.14 утра среды (23.14 во вторник по мск).По информации другого сервиса, FlightAware, борт VistaJet 199, на котором, как ранее сообщала в соцсети X жена Ассанжа Стелла, летит ее супруг, в 6.16 по местному времени (23.16 мск) приземлился в Международном аэропорту Сайпан. Ожидается, что борт вылетит с острова уже в 12.10 (5.10 мск 26 июня) и приземлится в Канберре в 18.53 (11.53 мск).Слушание по делу Ассанжа состоится в среду на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона.Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. На Северных Марианских островах суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя WikiLeaks.Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955434049.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955380190.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html

сайпан (остров)

северные марианские острова

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сайпан (остров), wikileaks, северные марианские острова, сша, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа