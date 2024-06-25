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Самолет с Ассанжем приземлился на острове Сайпан - РИА Новости, 25.06.2024
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23:20 25.06.2024 (обновлено: 23:47 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955461661.html
Самолет с Ассанжем приземлился на острове Сайпан
Самолет с Ассанжем приземлился на острове Сайпан - РИА Новости, 25.06.2024
Самолет с Ассанжем приземлился на острове Сайпан
Самолет основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа приземлился на тихоокеанском острове Сайпан в составе Северных Марианских островов, где, как ожидается, он... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T23:20
2024-06-25T23:47
в мире
сайпан (остров)
wikileaks
северные марианские острова
сша
джулиан ассанж
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Самолет основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа приземлился на тихоокеанском острове Сайпан в составе Северных Марианских островов, где, как ожидается, он будет отпущен на свободу после суда, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.По данным сервиса, самолет Ассанжа вылетел из Бангкока в 21.21 по местному времени (17.21 по мск) и прибыл на Сайпан в 6.14 утра среды (23.14 во вторник по мск).По информации другого сервиса, FlightAware, борт VistaJet 199, на котором, как ранее сообщала в соцсети X жена Ассанжа Стелла, летит ее супруг, в 6.16 по местному времени (23.16 мск) приземлился в Международном аэропорту Сайпан. Ожидается, что борт вылетит с острова уже в 12.10 (5.10 мск 26 июня) и приземлится в Канберре в 18.53 (11.53 мск).Слушание по делу Ассанжа состоится в среду на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона.Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. На Северных Марианских островах суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя WikiLeaks.Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955434049.html
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955380190.html
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сайпан (остров)
северные марианские острова
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в мире, сайпан (остров), wikileaks, северные марианские острова, сша, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, Сайпан (остров), WikiLeaks, Северные Марианские острова, США, Джулиан Ассанж, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Самолет с Ассанжем приземлился на острове Сайпан

Самолет с Ассанжем приземлился на Сайпане, где его могут отпустить на свободу

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Самолет основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа приземлился на тихоокеанском острове Сайпан в составе Северных Марианских островов, где, как ожидается, он будет отпущен на свободу после суда, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
По данным сервиса, самолет Ассанжа вылетел из Бангкока в 21.21 по местному времени (17.21 по мск) и прибыл на Сайпан в 6.14 утра среды (23.14 во вторник по мск).
По информации другого сервиса, FlightAware, борт VistaJet 199, на котором, как ранее сообщала в соцсети X жена Ассанжа Стелла, летит ее супруг, в 6.16 по местному времени (23.16 мск) приземлился в Международном аэропорту Сайпан. Ожидается, что борт вылетит с острова уже в 12.10 (5.10 мск 26 июня) и приземлится в Канберре в 18.53 (11.53 мск).
Слушание по делу Ассанжа состоится в среду на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона.
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Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. На Северных Марианских островах суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя WikiLeaks.
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Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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В миреСайпан (остров)WikiLeaksСеверные Марианские островаСШАДжулиан АссанжДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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