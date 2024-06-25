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Иски Ассанжа против Эквадора и Помпео остаются в силе, заявил адвокат - РИА Новости, 25.06.2024
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22:24 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955454475.html
Иски Ассанжа против Эквадора и Помпео остаются в силе, заявил адвокат
Иски Ассанжа против Эквадора и Помпео остаются в силе, заявил адвокат - РИА Новости, 25.06.2024
Иски Ассанжа против Эквадора и Помпео остаются в силе, заявил адвокат
Иски, поданные основателем сайта Wikileaks Джулианом Ассанжем против Эквадора и экс-госсекретаря США Майка Помпео, остаются в силе, несмотря на сделку с США,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:24
2024-06-25T22:24
в мире
сша
эквадор
лондон
джулиан ассанж
майк помпео
wikileaks
президентские выборы в сша
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МОНТЕВИДЕО, 26 июн - РИА Новости. Иски, поданные основателем сайта Wikileaks Джулианом Ассанжем против Эквадора и экс-госсекретаря США Майка Помпео, остаются в силе, несмотря на сделку с США, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Карлос Поведа. "У Джулиана остались незавершенными дела не против него, а жалобы, что инициировал он сам. Например, против Эквадора есть заявление в Межамериканскую комиссию по правам человека за жесткое нарушение (прав) за выдачу разрешения на то, чтобы Ассанж покинул посольство. Эта тема не разрешена, это ответственность эквадорского государства. Кроме того, есть жалоба против (экс-госсекретаря США) Майка Помпео за шпионаж", - сказал адвокат. "Жалобы Ассанжа против других государств продолжат свое развитие", - отметил Поведа Защита Ассанжа в 2019 году заявила, что за киберактивистом велась слежка круглые сутки, пока он находился в посольстве Эквадора в Лондоне. По крайней мере, наблюдение за ним осуществлялось с декабря 2017 года по март 2018 года. Иск против Помпео и Центрального разведывательного управления, которое тот возглавлял в 2017-2018 годах, был подан из-за слежки за адвокатами и журналистами, которые навещали Ассанжа в эквадорском посольстве. Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. В ближайшие часы суд Северных Марианских островов, американской территории в Тихом океане, должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя WikiLeaks.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955250763.html
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в мире, сша, эквадор, лондон, джулиан ассанж, майк помпео, wikileaks, президентские выборы в сша
В мире, США, Эквадор, Лондон, Джулиан Ассанж, Майк Помпео, WikiLeaks, Президентские выборы в США
Иски Ассанжа против Эквадора и Помпео остаются в силе, заявил адвокат

Адвокат Поведа: иски Ассанжа против Эквадора и Помпео остаются в силе

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 26 июн - РИА Новости. Иски, поданные основателем сайта Wikileaks Джулианом Ассанжем против Эквадора и экс-госсекретаря США Майка Помпео, остаются в силе, несмотря на сделку с США, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Карлос Поведа.
"У Джулиана остались незавершенными дела не против него, а жалобы, что инициировал он сам. Например, против Эквадора есть заявление в Межамериканскую комиссию по правам человека за жесткое нарушение (прав) за выдачу разрешения на то, чтобы Ассанж покинул посольство. Эта тема не разрешена, это ответственность эквадорского государства. Кроме того, есть жалоба против (экс-госсекретаря США) Майка Помпео за шпионаж", - сказал адвокат.
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"Жалобы Ассанжа против других государств продолжат свое развитие", - отметил Поведа
Защита Ассанжа в 2019 году заявила, что за киберактивистом велась слежка круглые сутки, пока он находился в посольстве Эквадора в Лондоне. По крайней мере, наблюдение за ним осуществлялось с декабря 2017 года по март 2018 года.
Иск против Помпео и Центрального разведывательного управления, которое тот возглавлял в 2017-2018 годах, был подан из-за слежки за адвокатами и журналистами, которые навещали Ассанжа в эквадорском посольстве.
Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. В ближайшие часы суд Северных Марианских островов, американской территории в Тихом океане, должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя WikiLeaks.
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В миреСШАЭквадорЛондонДжулиан АссанжМайк ПомпеоWikiLeaksПрезидентские выборы в США
 
 
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