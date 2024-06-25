Симоньян заявила, что была бы рада возвращению Ассанжа в эфир RT
Симоньян выразила надежду, что еще сможет когда-нибудь пообщаться с Ассанжем
© Фото : Stella Assange/XДжулиан Ассанж
© Фото : Stella Assange/X
Джулиан Ассанж
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян была бы рада в будущем видеть снова в эфире RT основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Медиаменеджер выразила надежду, что ей еще удастся когда-нибудь снова пообщаться с Ассанжем и что он сможет вернуться к активной жизни.
"Я надеюсь, что он вернется к своей активной жизни, и я надеюсь, что он вернется к нам в эфир. Если вы помните, до того как все это с ним случилось, он вел в 2012 году, 12 лет назад, программу на RT — прекрасную, блистательную программу, мы будем рады вернуть ее в эфир", — отметила Симоньян.
Она также назвала Ассанжа лучшим журналистом современности, визионером и предположила, что ему бы стоило написать книгу.
Во вторник утром Ассанжа освободили из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.