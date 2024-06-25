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Симоньян заявила, что была бы рада возвращению Ассанжа в эфир RT - РИА Новости, 25.06.2024
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19:57 25.06.2024 (обновлено: 21:15 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955434049.html
Симоньян заявила, что была бы рада возвращению Ассанжа в эфир RT
Симоньян заявила, что была бы рада возвращению Ассанжа в эфир RT - РИА Новости, 25.06.2024
Симоньян заявила, что была бы рада возвращению Ассанжа в эфир RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян была бы рада в будущем видеть снова в эфире RT основателя сайта WikiLeaks... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:57
2024-06-25T21:15
в мире
сша
джулиан ассанж
австралия
россия
маргарита симоньян
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян была бы рада в будущем видеть снова в эфире RT основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, об этом она заявила в эфире радио Sputnik.Медиаменеджер выразила надежду, что ей еще удастся когда-нибудь снова пообщаться с Ассанжем и что он сможет вернуться к активной жизни."Я надеюсь, что он вернется к своей активной жизни, и я надеюсь, что он вернется к нам в эфир. Если вы помните, до того как все это с ним случилось, он вел в 2012 году, 12 лет назад, программу на RT — прекрасную, блистательную программу, мы будем рады вернуть ее в эфир", — отметила Симоньян.Она также назвала Ассанжа лучшим журналистом современности, визионером и предположила, что ему бы стоило написать книгу.Во вторник утром Ассанжа освободили из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой.Подписание сделки должно состояться на острове Сайпан. Слушание назначили на 26 июня (в 9:00 по местному времени). После этого журналист улетит в родную Австралию.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.
https://ria.ru/20240625/amerika-1955429702.html
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Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
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в мире, сша, джулиан ассанж, австралия, россия, маргарита симоньян, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сайпан (остров)
В мире, США, Джулиан Ассанж, Австралия, Россия, Маргарита Симоньян, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, Сайпан (остров)
Симоньян заявила, что была бы рада возвращению Ассанжа в эфир RT

Симоньян выразила надежду, что еще сможет когда-нибудь пообщаться с Ассанжем

© Фото : Stella Assange/XДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Stella Assange/X
Джулиан Ассанж
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян была бы рада в будущем видеть снова в эфире RT основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Медиаменеджер выразила надежду, что ей еще удастся когда-нибудь снова пообщаться с Ассанжем и что он сможет вернуться к активной жизни.
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"Я надеюсь, что он вернется к своей активной жизни, и я надеюсь, что он вернется к нам в эфир. Если вы помните, до того как все это с ним случилось, он вел в 2012 году, 12 лет назад, программу на RT — прекрасную, блистательную программу, мы будем рады вернуть ее в эфир", — отметила Симоньян.
Она также назвала Ассанжа лучшим журналистом современности, визионером и предположила, что ему бы стоило написать книгу.
Во вторник утром Ассанжа освободили из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой.
Подписание сделки должно состояться на острове Сайпан. Слушание назначили на 26 июня (в 9:00 по местному времени). После этого журналист улетит в родную Австралию.
Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
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В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.
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В миреСШАДжулиан АссанжАвстралияРоссияМаргарита СимоньянWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСайпан (остров)
 
 
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