https://ria.ru/20240625/assanzh-1955434049.html

Симоньян заявила, что была бы рада возвращению Ассанжа в эфир RT

Симоньян заявила, что была бы рада возвращению Ассанжа в эфир RT - РИА Новости, 25.06.2024

Симоньян заявила, что была бы рада возвращению Ассанжа в эфир RT

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян была бы рада в будущем видеть снова в эфире RT основателя сайта WikiLeaks... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:57

2024-06-25T19:57

2024-06-25T21:15

в мире

сша

джулиан ассанж

австралия

россия

маргарита симоньян

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955413383_0:34:959:573_1920x0_80_0_0_a9f6d4be8bb1e5cf229f8472050fc45a.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян была бы рада в будущем видеть снова в эфире RT основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, об этом она заявила в эфире радио Sputnik.Медиаменеджер выразила надежду, что ей еще удастся когда-нибудь снова пообщаться с Ассанжем и что он сможет вернуться к активной жизни."Я надеюсь, что он вернется к своей активной жизни, и я надеюсь, что он вернется к нам в эфир. Если вы помните, до того как все это с ним случилось, он вел в 2012 году, 12 лет назад, программу на RT — прекрасную, блистательную программу, мы будем рады вернуть ее в эфир", — отметила Симоньян.Она также назвала Ассанжа лучшим журналистом современности, визионером и предположила, что ему бы стоило написать книгу.Во вторник утром Ассанжа освободили из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой.Подписание сделки должно состояться на острове Сайпан. Слушание назначили на 26 июня (в 9:00 по местному времени). После этого журналист улетит в родную Австралию.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

https://ria.ru/20240625/amerika-1955429702.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955209299.html

https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html

сша

австралия

россия

сайпан (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы 2024-06-25T19:57 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джулиан ассанж, австралия, россия, маргарита симоньян, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сайпан (остров)