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Минюст США ожидает, что суд утвердит сделку с Ассанжем в среду - РИА Новости, 25.06.2024
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18:02 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955412612.html
Минюст США ожидает, что суд утвердит сделку с Ассанжем в среду
Минюст США ожидает, что суд утвердит сделку с Ассанжем в среду - РИА Новости, 25.06.2024
Минюст США ожидает, что суд утвердит сделку с Ассанжем в среду
Министерство юстиции США ожидает, что суд в течение среды утвердит сделку с Джулианом Ассанжем и вынесет ему приговор, после чего основатель Wikileaks сможет... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:02
2024-06-25T18:02
в мире
сша
джулиан ассанж
wikileaks
решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию
австралия
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США ожидает, что суд в течение среды утвердит сделку с Джулианом Ассанжем и вынесет ему приговор, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию, следует из письма, поступившего в распоряжение РИА Новости. Ассанж был накануне отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он летит на Северные Марианские острова, где суд американской территории в Тихом океане должен окончательно освободить основателя Wikileaks. "Мы ожидаем, что подзащитный признает обвинение в заговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, связанной с национальной обороной США", - сказано в письме министерства юстиции в суд. "Мы признательны за то, что суд по просьбе обеих сторон утвердит эту сделку и вынесет приговор в течение одного дня в свете нежелания подзащитного ехать с этой целью на континентальную часть США и близости этого федерального окружного суда США к стране гражданства подзащитного, Австралии, куда, как мы ожидаем он вернется по завершении процедур", - говорится в документе. Начало слушаний в Сайпане запланировано на 9.00 среды по местному времени (2.00 мск). Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
https://ria.ru/20240625/kongress-1955218423.html
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сша
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в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию, австралия, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Решение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Швецию, Австралия, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Минюст США ожидает, что суд утвердит сделку с Ассанжем в среду

Минюст США: суд утвердит сделку с Ассанжем в среду, затем он вернется домой

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США ожидает, что суд в течение среды утвердит сделку с Джулианом Ассанжем и вынесет ему приговор, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию, следует из письма, поступившего в распоряжение РИА Новости.
Ассанж был накануне отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он летит на Северные Марианские острова, где суд американской территории в Тихом океане должен окончательно освободить основателя Wikileaks.
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"Мы ожидаем, что подзащитный признает обвинение в заговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, связанной с национальной обороной США", - сказано в письме министерства юстиции в суд.
"Мы признательны за то, что суд по просьбе обеих сторон утвердит эту сделку и вынесет приговор в течение одного дня в свете нежелания подзащитного ехать с этой целью на континентальную часть США и близости этого федерального окружного суда США к стране гражданства подзащитного, Австралии, куда, как мы ожидаем он вернется по завершении процедур", - говорится в документе.
Начало слушаний в Сайпане запланировано на 9.00 среды по местному времени (2.00 мск).
Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
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В миреСШАДжулиан АссанжWikiLeaksРешение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа в ШвециюАвстралияДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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