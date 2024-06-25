Минюст США ожидает, что суд утвердит сделку с Ассанжем в среду
Минюст США: суд утвердит сделку с Ассанжем в среду, затем он вернется домой
© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США ожидает, что суд в течение среды утвердит сделку с Джулианом Ассанжем и вынесет ему приговор, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию, следует из письма, поступившего в распоряжение РИА Новости.
Ассанж был накануне отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он летит на Северные Марианские острова, где суд американской территории в Тихом океане должен окончательно освободить основателя Wikileaks.
"Мы ожидаем, что подзащитный признает обвинение в заговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, связанной с национальной обороной США", - сказано в письме министерства юстиции в суд.
"Мы признательны за то, что суд по просьбе обеих сторон утвердит эту сделку и вынесет приговор в течение одного дня в свете нежелания подзащитного ехать с этой целью на континентальную часть США и близости этого федерального окружного суда США к стране гражданства подзащитного, Австралии, куда, как мы ожидаем он вернется по завершении процедур", - говорится в документе.
Начало слушаний в Сайпане запланировано на 9.00 среды по местному времени (2.00 мск).
Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.