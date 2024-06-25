https://ria.ru/20240625/assanzh-1955412612.html

Минюст США ожидает, что суд утвердит сделку с Ассанжем в среду

Минюст США ожидает, что суд утвердит сделку с Ассанжем в среду - РИА Новости, 25.06.2024

Минюст США ожидает, что суд утвердит сделку с Ассанжем в среду

Министерство юстиции США ожидает, что суд в течение среды утвердит сделку с Джулианом Ассанжем и вынесет ему приговор, после чего основатель Wikileaks сможет... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:02

2024-06-25T18:02

2024-06-25T18:02

в мире

сша

джулиан ассанж

wikileaks

решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию

австралия

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США ожидает, что суд в течение среды утвердит сделку с Джулианом Ассанжем и вынесет ему приговор, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию, следует из письма, поступившего в распоряжение РИА Новости. Ассанж был накануне отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Он летит на Северные Марианские острова, где суд американской территории в Тихом океане должен окончательно освободить основателя Wikileaks. "Мы ожидаем, что подзащитный признает обвинение в заговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, связанной с национальной обороной США", - сказано в письме министерства юстиции в суд. "Мы признательны за то, что суд по просьбе обеих сторон утвердит эту сделку и вынесет приговор в течение одного дня в свете нежелания подзащитного ехать с этой целью на континентальную часть США и близости этого федерального окружного суда США к стране гражданства подзащитного, Австралии, куда, как мы ожидаем он вернется по завершении процедур", - говорится в документе. Начало слушаний в Сайпане запланировано на 9.00 среды по местному времени (2.00 мск). Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.

https://ria.ru/20240625/kongress-1955218423.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955226942.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию, австралия, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа