https://ria.ru/20240625/assanzh-1955409077.html

Жена Ассанжа объявила сбор средств для оплаты его перелета в Австралию

Жена Ассанжа объявила сбор средств для оплаты его перелета в Австралию - РИА Новости, 25.06.2024

Жена Ассанжа объявила сбор средств для оплаты его перелета в Австралию

Супруга основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла объявила о сборе более полумиллиона долларов США для оплаты перелета журналиста в Австралию частным... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:58

2024-06-25T17:58

2024-06-25T17:58

в мире

сша

австралия

сайпан (остров)

джулиан ассанж

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Супруга основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла объявила о сборе более полумиллиона долларов США для оплаты перелета журналиста в Австралию частным самолетом, поскольку ему не разрешили летать коммерческими линиями. "Срочный призыв к пожертвованиям, чтобы покрыть огромный долг за самолёт в размере 520 тысяч долларов США… Ему (Ассанжу – ред.) не разрешили лететь коммерческими авиалиниями или маршрутами до Сайпана и далее в Австралию", - написала супруга основателя Wikileaks на своей странице в соцсети X. Слушание по делу Ассанжа состоится в среду на острове Сайпан, крупнейшего на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. По словам жены Ассанжа, "путешествие Джулиана к свободе обходится огромной ценой". Она уточнила, что речь идет о сумме в 520 тысяч долларов, которую журналист будет обязан выплатить австралийскому правительству за чартерный рейс. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html

сша

австралия

сайпан (остров)

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Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы 2024-06-25T17:58 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, австралия, сайпан (остров), джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию