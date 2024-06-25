https://ria.ru/20240625/assanzh-1955409077.html
Жена Ассанжа объявила сбор средств для оплаты его перелета в Австралию
Жена Ассанжа объявила сбор средств для оплаты его перелета в Австралию - РИА Новости, 25.06.2024
Жена Ассанжа объявила сбор средств для оплаты его перелета в Австралию
Супруга основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла объявила о сборе более полумиллиона долларов США для оплаты перелета журналиста в Австралию частным... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:58
2024-06-25T17:58
2024-06-25T17:58
в мире
сша
австралия
сайпан (остров)
джулиан ассанж
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Супруга основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла объявила о сборе более полумиллиона долларов США для оплаты перелета журналиста в Австралию частным самолетом, поскольку ему не разрешили летать коммерческими линиями. "Срочный призыв к пожертвованиям, чтобы покрыть огромный долг за самолёт в размере 520 тысяч долларов США… Ему (Ассанжу – ред.) не разрешили лететь коммерческими авиалиниями или маршрутами до Сайпана и далее в Австралию", - написала супруга основателя Wikileaks на своей странице в соцсети X. Слушание по делу Ассанжа состоится в среду на острове Сайпан, крупнейшего на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. По словам жены Ассанжа, "путешествие Джулиана к свободе обходится огромной ценой". Она уточнила, что речь идет о сумме в 520 тысяч долларов, которую журналист будет обязан выплатить австралийскому правительству за чартерный рейс. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html
сша
австралия
сайпан (остров)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955311762_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_aba9f3098729de544a9b689080c55efc.jpg
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
2024-06-25T17:58
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, австралия, сайпан (остров), джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию
В мире, США, Австралия, Сайпан (остров), Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, Решение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Швецию
Жена Ассанжа объявила сбор средств для оплаты его перелета в Австралию
Жена Ассанжа Стелла объявила о сборе $520 тысяч для оплаты перелета в Австралию
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Супруга основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла объявила о сборе более полумиллиона долларов США для оплаты перелета журналиста в Австралию частным самолетом, поскольку ему не разрешили летать коммерческими линиями.
"Срочный призыв к пожертвованиям, чтобы покрыть огромный долг за самолёт в размере 520 тысяч долларов США… Ему (Ассанжу – ред.) не разрешили лететь коммерческими авиалиниями или маршрутами до Сайпана
и далее в Австралию", - написала супруга основателя Wikileaks на своей странице в соцсети X.
Слушание по делу Ассанжа состоится в среду на острове Сайпан, крупнейшего на территории Северных Марианских островов
, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона
.
По словам жены Ассанжа, "путешествие Джулиана к свободе обходится огромной ценой". Она уточнила, что речь идет о сумме в 520 тысяч долларов, которую журналист будет обязан выплатить австралийскому правительству за чартерный рейс.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде
в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.