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Эксперт прокомментировал сделку Ассанжа с Минюстом США - РИА Новости, 25.06.2024
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16:19 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955380190.html
Эксперт прокомментировал сделку Ассанжа с Минюстом США
Эксперт прокомментировал сделку Ассанжа с Минюстом США - РИА Новости, 25.06.2024
Эксперт прокомментировал сделку Ассанжа с Минюстом США
Судебная сделка между основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и американским Минюстом может создать "ужасный прецедент", поскольку установит, что любой человек РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:19
2024-06-25T16:19
в мире
сша
австралия
великобритания
джулиан ассанж
wikileaks
киотский университет
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Судебная сделка между основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и американским Минюстом может создать "ужасный прецедент", поскольку установит, что любой человек в мире может быть привлечен к ответственности по закону США о шпионаже, заявил РИА Новости доцент Киотского университета Паскаль Лоттаз. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. "Хотя это, безусловно, счастливый день лично для Ассанжа, …это также печальный день для международного правосудия. Это создает ужасный прецедент: США удалось создать пример насилия, которому подвергнется любой, кто снова опубликует информацию, которую они считают секретной, и создать прецедент, когда любой человек в мире может быть привлечен к ответственности по этому закону", - сказал Лоттаз. Он отметил, что Ассанж согласился признать себя виновным в деяниях, наказуемых по законам США, хотя является гражданином Австралии, который жил в Великобритании. По словам эксперта, который изучает вопросы политического нейтралитета, США с помощью дела Ассанжа создали прецедент экстерриториального применения национального законодательства и таким образом добились "охлаждающего эффекта против потенциальных разоблачителей и их сторонников". Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955247740.html
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в мире, сша, австралия, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks, киотский университет, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию
В мире, США, Австралия, Великобритания, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Киотский университет, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, Решение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Швецию
Эксперт прокомментировал сделку Ассанжа с Минюстом США

Лоттаз: сделка Ассанжа с Минюстом США создаст прецедент экстерриториальности

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Судебная сделка между основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и американским Минюстом может создать "ужасный прецедент", поскольку установит, что любой человек в мире может быть привлечен к ответственности по закону США о шпионаже, заявил РИА Новости доцент Киотского университета Паскаль Лоттаз.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
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"Хотя это, безусловно, счастливый день лично для Ассанжа, …это также печальный день для международного правосудия. Это создает ужасный прецедент: США удалось создать пример насилия, которому подвергнется любой, кто снова опубликует информацию, которую они считают секретной, и создать прецедент, когда любой человек в мире может быть привлечен к ответственности по этому закону", - сказал Лоттаз.
Он отметил, что Ассанж согласился признать себя виновным в деяниях, наказуемых по законам США, хотя является гражданином Австралии, который жил в Великобритании.
По словам эксперта, который изучает вопросы политического нейтралитета, США с помощью дела Ассанжа создали прецедент экстерриториального применения национального законодательства и таким образом добились "охлаждающего эффекта против потенциальных разоблачителей и их сторонников".
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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В миреСШААвстралияВеликобританияДжулиан АссанжWikiLeaksКиотский университетДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаРешение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Швецию
 
 
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