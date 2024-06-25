https://ria.ru/20240625/assanzh-1955380190.html

Эксперт прокомментировал сделку Ассанжа с Минюстом США

Эксперт прокомментировал сделку Ассанжа с Минюстом США - РИА Новости, 25.06.2024

Эксперт прокомментировал сделку Ассанжа с Минюстом США

Судебная сделка между основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и американским Минюстом может создать "ужасный прецедент", поскольку установит, что любой человек РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:19

2024-06-25T16:19

2024-06-25T16:19

в мире

сша

австралия

великобритания

джулиан ассанж

wikileaks

киотский университет

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Судебная сделка между основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и американским Минюстом может создать "ужасный прецедент", поскольку установит, что любой человек в мире может быть привлечен к ответственности по закону США о шпионаже, заявил РИА Новости доцент Киотского университета Паскаль Лоттаз. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. "Хотя это, безусловно, счастливый день лично для Ассанжа, …это также печальный день для международного правосудия. Это создает ужасный прецедент: США удалось создать пример насилия, которому подвергнется любой, кто снова опубликует информацию, которую они считают секретной, и создать прецедент, когда любой человек в мире может быть привлечен к ответственности по этому закону", - сказал Лоттаз. Он отметил, что Ассанж согласился признать себя виновным в деяниях, наказуемых по законам США, хотя является гражданином Австралии, который жил в Великобритании. По словам эксперта, который изучает вопросы политического нейтралитета, США с помощью дела Ассанжа создали прецедент экстерриториального применения национального законодательства и таким образом добились "охлаждающего эффекта против потенциальных разоблачителей и их сторонников". Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955247740.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955250763.html

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великобритания

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, австралия, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks, киотский университет, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, решение британского суда об экстрадиции джулиана ассанжа в швецию