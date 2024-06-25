https://ria.ru/20240625/assanzh-1955351793.html

Ассанжа нельзя было сажать в тюрьму, заявил австралийский сенатор

Ассанжа нельзя было сажать в тюрьму, заявил австралийский сенатор - РИА Новости, 25.06.2024

Ассанжа нельзя было сажать в тюрьму, заявил австралийский сенатор

Джулиана Ассанжа нельзя было сажать в тюрьму за то, что он показал ужасы войны США в Ираке и выявил причастность к этому правительств других стран, заявил... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:02

2024-06-25T15:02

2024-06-25T15:02

в мире

сша

австралия

ирак

джулиан ассанж

wikileaks

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Джулиана Ассанжа нельзя было сажать в тюрьму за то, что он показал ужасы войны США в Ираке и выявил причастность к этому правительств других стран, заявил сенатор от Партии "зеленых" Австралии Дэвид Шобридж, комментируя ожидаемое возвращение основателя Wikileaks в страну, передает издание ABC News. "Джулиану Ассанжу вообще не следовало предъявлять обвинения в шпионаже и (соответственно) заключать эту сделку. Он провел годы в тюрьме, и его преступление заключалось в том, что он показал миру ужасы войны США в Ираке и причастность к этому правительств таких стран, как Австралия. Именно поэтому был наказан", - сказал Шобридж. Заявление было сделано на фоне сделки Джулиана Ассанжа с министерством юстиции США, по которой основатель Wikileaks признает свою вину в нарушении американского закона о шпионаже взамен на возвращение в Австралию. Сообщается, что после 5 лет пребывания в тюрьме в Великобритании, Джулиан Ассанж вылетел на тихоокеанский остров Сайпан, находящийся под юрисдикцией США, чтобы официально заявить о своем признании вины. Ожидается, что он будет приговорен к 62 месяцам уже отбытого срока заключения в британской тюрьме, после чего сможет вернуться домой. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз приветствовал эту новость и заявил, что выскажется, как только завершится судебный процесс. Австралийский журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.

https://ria.ru/20240625/peskov-1955313849.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955226942.html

сша

австралия

ирак

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в мире, сша, австралия, ирак, джулиан ассанж, wikileaks