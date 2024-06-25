В Госдуме прокомментировали освобождение Ассанжа
Депутат Толмачев: США разыгрывают демократию, освободив Ассанжа
© AP Photo / Sakchai LalitСамолет, на борту которого находится Джулиан Ассанж
© AP Photo / Sakchai Lalit
Самолет, на борту которого находится Джулиан Ассанж
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вашингтон разыгрывает демократию, освободив основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его вряд ли оставят в покое после освобождения, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
"Ассанж освобождëн и отправляется в родную Австралию. Казалось бы, вот и финал многолетней шпионской драмы. Однако история с главным разоблачителем США только начинается. Вопрос в том, что власти говорят своим гражданам. Вашингтон, как всегда, разыгрывает демократию", - сказал Толмачев.
Депутат предположил, что Штаты могут нейтрализовать основателя WikiLeaks, "как только улягутся страсти". По его словам, Ассанжа вряд ли оставят в покое, "тем более в англосаксонской стране".
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.