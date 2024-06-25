https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html

В Госдуме прокомментировали освобождение Ассанжа

В Госдуме прокомментировали освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024

В Госдуме прокомментировали освобождение Ассанжа

Вашингтон разыгрывает демократию, освободив основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его вряд ли оставят в покое после освобождения, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:59

2024-06-25T12:59

2024-06-25T12:59

в мире

австралия

сша

джулиан ассанж

wikileaks

госдума рф

единая россия

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вашингтон разыгрывает демократию, освободив основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его вряд ли оставят в покое после освобождения, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. "Ассанж освобождëн и отправляется в родную Австралию. Казалось бы, вот и финал многолетней шпионской драмы. Однако история с главным разоблачителем США только начинается. Вопрос в том, что власти говорят своим гражданам. Вашингтон, как всегда, разыгрывает демократию", - сказал Толмачев. Депутат предположил, что Штаты могут нейтрализовать основателя WikiLeaks, "как только улягутся страсти". По его словам, Ассанжа вряд ли оставят в покое, "тем более в англосаксонской стране". Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955247740.html

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Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы 2024-06-25T12:59 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, австралия, сша, джулиан ассанж, wikileaks, госдума рф, единая россия, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, арест джулиана ассанжа