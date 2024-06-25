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В Госдуме прокомментировали освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024
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12:59 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html
В Госдуме прокомментировали освобождение Ассанжа
В Госдуме прокомментировали освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024
В Госдуме прокомментировали освобождение Ассанжа
Вашингтон разыгрывает демократию, освободив основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его вряд ли оставят в покое после освобождения, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:59
2024-06-25T12:59
в мире
австралия
сша
джулиан ассанж
wikileaks
госдума рф
единая россия
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вашингтон разыгрывает демократию, освободив основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его вряд ли оставят в покое после освобождения, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. "Ассанж освобождëн и отправляется в родную Австралию. Казалось бы, вот и финал многолетней шпионской драмы. Однако история с главным разоблачителем США только начинается. Вопрос в том, что власти говорят своим гражданам. Вашингтон, как всегда, разыгрывает демократию", - сказал Толмачев. Депутат предположил, что Штаты могут нейтрализовать основателя WikiLeaks, "как только улягутся страсти". По его словам, Ассанжа вряд ли оставят в покое, "тем более в англосаксонской стране". Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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австралия
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Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
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в мире, австралия, сша, джулиан ассанж, wikileaks, госдума рф, единая россия, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, арест джулиана ассанжа
В мире, Австралия, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Госдума РФ, Единая Россия, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, Арест Джулиана Ассанжа
В Госдуме прокомментировали освобождение Ассанжа

Депутат Толмачев: США разыгрывают демократию, освободив Ассанжа

© AP Photo / Sakchai LalitСамолет, на борту которого находится Джулиан Ассанж
Самолет, на борту которого находится Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Sakchai Lalit
Самолет, на борту которого находится Джулиан Ассанж
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вашингтон разыгрывает демократию, освободив основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его вряд ли оставят в покое после освобождения, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
"Ассанж освобождëн и отправляется в родную Австралию. Казалось бы, вот и финал многолетней шпионской драмы. Однако история с главным разоблачителем США только начинается. Вопрос в том, что власти говорят своим гражданам. Вашингтон, как всегда, разыгрывает демократию", - сказал Толмачев.
Депутат предположил, что Штаты могут нейтрализовать основателя WikiLeaks, "как только улягутся страсти". По его словам, Ассанжа вряд ли оставят в покое, "тем более в англосаксонской стране".
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
"Репортеры без границ" прокомментировали освобождение Ассанжа
Вчера, 10:34
 
В миреАвстралияСШАДжулиан АссанжWikiLeaksГосдума РФЕдиная РоссияДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаАрест Джулиана Ассанжа
 
 
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