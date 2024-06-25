Международная федерация журналистов назвала освобождение Ассанжа победой
IFJ назвала освобождение Ассанжа победой для журналистов всего мира
© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) заявила РИА Новости, что освобождение Ассанжа – победа журналистов всего мира.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
"Джулиан Ассанж свободен. Это победа права информировать и быть информированным. Это победа для журналистов всего мира", - сообщили в федерации.
Там также процитировали слова генсека Энтони Белланджера о том, что "попытка судебного преследования Джулиана Ассанжа бросила тень на журналистов, в особенности тех, кто освещает вопросы безопасности".
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.