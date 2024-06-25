https://ria.ru/20240625/assanzh-1955294086.html

Международная федерация журналистов назвала освобождение Ассанжа победой

Международная федерация журналистов назвала освобождение Ассанжа победой - РИА Новости, 25.06.2024

Международная федерация журналистов назвала освобождение Ассанжа победой

Международная федерация журналистов (IFJ) заявила РИА Новости, что освобождение Ассанжа – победа журналистов всего мира. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:40

2024-06-25T12:40

2024-06-25T12:40

в мире

австралия

джулиан ассанж

wikileaks

международная федерация журналистов

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) заявила РИА Новости, что освобождение Ассанжа – победа журналистов всего мира. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. "Джулиан Ассанж свободен. Это победа права информировать и быть информированным. Это победа для журналистов всего мира", - сообщили в федерации. Там также процитировали слова генсека Энтони Белланджера о том, что "попытка судебного преследования Джулиана Ассанжа бросила тень на журналистов, в особенности тех, кто освещает вопросы безопасности". Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.

https://ria.ru/20240625/kongress-1955218423.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955215115.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, австралия, джулиан ассанж, wikileaks, международная федерация журналистов, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа