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Международная федерация журналистов назвала освобождение Ассанжа победой - РИА Новости, 25.06.2024
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12:40 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955294086.html
Международная федерация журналистов назвала освобождение Ассанжа победой
Международная федерация журналистов назвала освобождение Ассанжа победой - РИА Новости, 25.06.2024
Международная федерация журналистов назвала освобождение Ассанжа победой
Международная федерация журналистов (IFJ) заявила РИА Новости, что освобождение Ассанжа – победа журналистов всего мира. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:40
2024-06-25T12:40
в мире
австралия
джулиан ассанж
wikileaks
международная федерация журналистов
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) заявила РИА Новости, что освобождение Ассанжа – победа журналистов всего мира. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. "Джулиан Ассанж свободен. Это победа права информировать и быть информированным. Это победа для журналистов всего мира", - сообщили в федерации. Там также процитировали слова генсека Энтони Белланджера о том, что "попытка судебного преследования Джулиана Ассанжа бросила тень на журналистов, в особенности тех, кто освещает вопросы безопасности". Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
https://ria.ru/20240625/kongress-1955218423.html
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в мире, австралия, джулиан ассанж, wikileaks, международная федерация журналистов, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, Австралия, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Международная федерация журналистов, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Международная федерация журналистов назвала освобождение Ассанжа победой

IFJ назвала освобождение Ассанжа победой для журналистов всего мира

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) заявила РИА Новости, что освобождение Ассанжа – победа журналистов всего мира.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Протестующие держат плакат с портретом Джулиана Ассанжа возле Высокого суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"Джулиан Ассанж свободен. Это победа права информировать и быть информированным. Это победа для журналистов всего мира", - сообщили в федерации.
Там также процитировали слова генсека Энтони Белланджера о том, что "попытка судебного преследования Джулиана Ассанжа бросила тень на журналистов, в особенности тех, кто освещает вопросы безопасности".
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Вчера, 05:59
 
В миреАвстралияДжулиан АссанжWikiLeaksМеждународная федерация журналистовДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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